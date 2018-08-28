Сначала – семейная драма, потом – палачи

28 Авг. 17:29 2018-08-28T17:29:26+03:00

Запоздавшие попытки найти свое счастье у МакДонаха не приводят ни к чему хорошему. Фото: Павел РЕХТОВ, предоставлено режиссером

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Премьера спектакля «Королева красоты» состоится в Гомельском городском молодежном театре 30 августа – 1 сентября, а «Вешальнікаў» в Купаловском поставят в середине сезона.

С режиссером обеих постановок Виталем Кравченко «Комсомолка» поговорила о том, почему в пьесах ирландца Мартина МакДонаха так много чернухи, как не превратить выбор в пользу семьи в локальную катастрофу и зачем Беларуси спектакль о палачах.

- Виталь, МакДонах, пожалуй, не самый оптимистический автор, а у вас полсезона пройдет под его знаменами.

- Нет, ну почему же он не самый оптимистический?

- После его пьес, фильмов по его сценариям в голове застревает вопрос: «Так зачем мы вообще живем?».

- Так это главный вопрос – зачем мы живем. Зачем и почему мы так живем? И стоит ли все доводить до предела? МакДонах тем и хорош, что как есть показывает правду нашей жизни, наши ошибки, не делая из этого моралите. А дальше можно сделать выводы, что-то изменить (или не изменить) в своей жизни и даже в жизни общества, если есть такая возможность.

Премьера спектакля «Королева красоты» в постановке Виталя Кравченко состоится в Гомельском городском молодежном театре 30 августа – 1 сентября, а «Вешальнікаў» в Купаловском поставят в середине сезона. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Ваше режиссерское впечатление: МакДонах действительно дает постановщику только скелет, а все «мясо» оставляет на откуп режиссеру, актерам и зрителю?

- Более того, порой он пытается дать лишнее ребро к нему или наоборот отобрать его. Ощущение, будто он играет с режиссером. Но чтобы покрыть мясом и мышцами этот скелет, надо находить то, что под ним. Надо внимательно следить за разворачивающейся историей, диалогами - у МакДонаха нет случайностей. Если кто-то матерится, тому есть объяснения. Но человек неподготовленный откроет текст и заявит: «Да тут одни маты! Как это можно читать?» А за произнесенными словами стоят невероятные биографии, удивительные судьбы героев. Там не просто герой – там общество и страна в целом.

- Но коль МакДонах наш современник, при встрече выставили бы ему претензию за это лишнее ребро?

- Нет, сказал бы спасибо. Их отсутствие или излишество делает интересной работу над пьесой. Казалось бы, все очевидно – вот кости, вот позвоночник... Но когда начинаешь углубляться – все на так уж просто.

- В последнее время белорусов часто сравнивают с ирландцами...

- Кто? Сами белорусы? (Смеется.)

- Да. А ваше впечатление: по текстам МакДонаха можно сказать о схожести двух народов?

- Похожи, конечно. Для меня белорусы похожи и на каталонцев многими чертами.

В "Королеве красоты" сложно определить, кто прав, а кто виноват. Фото: Павел РЕХТОВ, предоставлено режиссером

- И чернухой-бытовухой тоже?

- А у нас нет ее? Да навалом! Открываешь утром ленты новостей – чернуха на чернухе. Это наши реалии. Мы можем с этим что-то сделать? Вряд ли. Я не могу уверенно сказать, что такого не было раньше. Но прежде эта информация, возможно, замалчивалась. Или ей не придавали столько внимания. И не только у нас - включите «Евроньюс», и все новости – убил, расстрелял, взорвал. Ощущение какой-то социальной катастрофы. И мы - не исключение.

- «Королева красоты» МакДонаха тоже до какого-то момента выглядит локальной катастрофой внутри семьи. Но потом появляется любовь и...

- ...не спасает ситуацию. К сожалению. Я всегда говорю: нельзя предавать свою мечту. Потому что в этом случае мечта начинает мстить, и последствия бывают очень жестокие. В «Королеве красоты» - и вовсе трагические. Могла быть любовь, но ее не случилось, она не приобрела объем, каждый остался при своем. Можно сказать, что в этом виновата мать героини. Но погодите: ведь и ей самой не 12 и не 18 лет, а 40! Почему она не уехала?

Как и всегда у МакДонаха очень актуальная и очень противоречивая пьеса - нет тех, кто прав и не прав. Разговор о выборе, нереализации своих мечтаний, желаний, стремлений. И я уверен, что во всем, что происходит с человеком, если не виноват он сам, то, во всяком случае, несет за это ответственность. Это твой выбор. И потом нельзя говорить, что я смотрела за матерью, потому что она без меня умерла бы. Ты так решил. Порой выбор приводит к трагическим последствиям. Не берусь говорить со 100-процентной уверенностью, но в каждой второй семье подобное происходило или происходит. Все мы проходим через этот этап выбора, касающегося семьи, семейных ценностей или их отсутствия.

Порой конфликт матери и дочери у Мартина МакДонаха принимает агрессивные формы. Фото: Павел РЕХТОВ, предоставлено режиссером

- Вы говорите, что у МакДонаха нет моралите. В вашем спектакле его тоже не будет? Ведь порой зритель приходит в театр не только, скажем так, за постановкой вопроса, но и за конкретными ответами.

- Ну а кому нужно моралите? Мне кажется, сегодня в театре такое раздражает, мол, не надо нас учить жизни, говорить, что - хорошо, а что – плохо. Ответ у каждого свой. Мне не хочется в своих работах давать ответы, люблю финал с вопросом. Мне интересно поставить его, найти ответ для себя и задать эти вопросы и зрителям. Так происходит невидимый диалог, правда, о его итогах я не узнаю.

- Но комментарии-то в интернете будете читать после спектакля?

- Но там вряд ли прозвучит то, что человек вынес после просмотра. А отзывы зрителей на «Королеву красоты» мне интересны, как и то, проголосуют ли они рублем и что после этого скажут, останутся ли удовлетворены продуктом, за который заплатили деньги.

- Вы употребляете слово «продукт», говоря о спектакле. Многие люди искусства его остерегаются.

- Пускай. А почему надо остерегаться? Можно употреблять красивые эвфемизмы, а можно прямо говорить – продукт. Ну не эксперимент же! Для меня эксперимент – то, что не продается. Его неправильно продавать, если создателям надо было проверить, имеет ли их творчество право на существование. А то, что продается, идет через кассу, - готовый продукт, итог эксперимента. Все, за что мы платим, - это продукт.

- А почему вся полиграфия (и, видимо, сценография) «Королевы красоты» в желтых тонах?

- Это решение художника Кристины Барановой. А художник и режиссер всегда друг другу что-то не договаривают. (Смеется.) Но я сразу принял этот цвет – в нем есть надежда. Не последняя вещь при постановке МакДонаха, кстати. Ну и хотелось отойти от той же бытовухи. К тому же, желтый концентрирует внимание на происходящем, а не на антураже.

Спасет ли любовь семью 40-летней женщины или она только все усугубит? Об этом в спектакле Гомельского городского молодежного театра. Фото: Павел РЕХТОВ, предоставлено режиссером

- Давайте еще об одном продукте, который должен появиться в этом сезоне – в Купаловском театре вы будете ставить «Вешальнікаў» Мартина МакДонаха. Почему эта пьеса 2015 года увиделась вам в Беларуси актуальной?

- А вы считаете неактуальна?

- Как посмотреть...

- Это снова тот самый МакДонах – с какой стороны посмотреть. Кто прав, а кто нет – не разберешь. Это интересно. Мы единственная страна в Европе, где действует смертная казнь – таковы результаты референдума. А Англия от такой меры наказания окончательно отказалась примерно 50 лет назад. Но на Туманном Альбионе до сих пор возникает вопрос, а стоило ли идти на такой шаг. И не только в Англии его задают – и во Франции, и в Германии. Это касается в том числе и миграционных процессов. Так что «Вешальнікі» ставят очень жестко такой вопрос.

- Интересно, что в Купаловском не так давно худрук театра Николай Пинигин делал мигрантские акценты при постановке пьесы «Бог разні» Ясмины Резы, которая стала спектаклем «Талерантнасць».

- Могу сказать, что пьеса МакДонаха мне очень понравилась, я пришел к Пинигину и она его тоже зацепила.

- Об этом поговорим ближе к премьере. А давайте в конце разговора заступим не в вашу парафию. Наверняка, накануне присуждения «Оскара» в 2018-м многие посмотрели фильм «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» по сценарию все того же МакДонаха. В чем схожи и чем отличаются МакДонах театральный и МакДонах кинематографический?

- МакДонах шикарно пишет как для театра, так и для кино. Правда, в кино мне в нем чего-то не хватает. У него, казалось бы, такие шикарные коллизии в сценариях, но на экране они не всегда хорошо решаются. Может, это так задумано? С «Тремя биллбордами...» у меня такое же ощущение: актеры – шикарные, сценарий – отличный, а с режиссурой для меня что-то не так. Правда, как постановщик театральный я с большим пиететом отношусь к тем людям, которые ставят кино. Не представляю, как к этому подступиться. Но МакДонах-драматург мне нравится больше.