Фруктовые мошки: собрать пылесосом, утопить в пиве или напугать хреном?

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-29T15:13:44+03:00

Дрозофилы - индикатор свежести фруктов, если они прилетели, значит, что-то уже начинает портиться. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Крошечные дрозофилы не кусаются, не пьют кровь, но так надоедают!

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- Собираю их пылесосом.

- А я наливаю на крышку от торта пиво, чтобы чуть прикрывало дно, они слетаются туда и почти все тонут.

- Нужно оставить в пакете кусок подгнившего банана, а когда они там соберутся, подкрасться, быстро схватить пакет, завязать и выбросить.

- Оставила на кухне почищенный корень хрена, мошки улетели и уже неделю не возвращаются.

- Обработайте химическими средствами сток унитаза, там тоже может оказаться мошка. И проверьте вентиляционное отверстие.

Это все сводки с полей борьбы с фруктовыми мошками-дрозофилами. Чего только ни придумывают люди, чтобы избавиться от этих маленьких надоедливых насекомых, а они все равно появляются как из ниоткуда. Стоит оставить на столе на некоторое время фрукты - мошки тут как тут.

- Именно с фруктами мошки чаще всего попадают в жилище, - объясняет заместитель декана биологического факультета ВГУ имени Машерова Василий Нарушевич. - На фруктах часто бывают кладки яиц дрозофил.

Кроме фруктов, дрозофильские «ясли» могут находиться в цветочных горшках, мусорных ведрах, около кормушек домашних питомцев и в любом месте, где затерялся какой-нибудь кусочек пищи.

Дрозофила - мошка плодовитая. Самка за свою недолгую жизнь может отложить до 2000 яиц. Это максимум. Но даже если она ограничится минимумом, то все равно 200 новых мошек на свет произведет. Еще она слабая и нежная. Летает не быстро, за день у нее хватает силенок пролететь всего 180 метров. Так что совет собирать мошек пылесосом - вполне. Боится дрозофила и низких температур. Если на улице прохладно, достаточно как следует проветрить помещение, чтобы мошки исчезли.

Дрозофила не кусает ни животных, ни людей, не пьет кровь, в переносе возбудителей опасных болезней тоже не замечена. Самое большое, чем может навредить дрозофила человеку, - спровоцировать кишечное расстройство. Но для этого нужно съесть пищу, до отказа нашпигованную кладками яиц этой мошки. А это, как правило, что-то уже серьезно подпорченное и в пищу непригодное.

- Можно сказать, что дрозофила - индикатор свежести продуктов, - считает заместитель главного врача Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Зинкевич. - Если мошки летают над продуктами, значит, в них уже начались процессы брожения, гниения. Чтобы в квартире не было мошек, не покупайте продукты с признаками порчи, соблюдайте правила их хранения и, конечно, соблюдайте чистоту!