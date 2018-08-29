Руководство ГАИ: Если нужно изымать шумные мотоциклы - примите закон, и мы будем это делать

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-29T15:40:13+03:00

Зашла речь и о борьбе с шумными мотоциклистами, которые гоняют по городу. Фото: youtube.com.

А вот повышать штрафы для нерадивых пешеходов пока не собираются

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28 августа члены постоянной комиссии по транспорту и связи Палаты представителей собрались в парламенте, чтобы обсудить проект обновленного закона «О дорожном движении». На встречу пришли и другие депутаты, а также руководство ГАИ.

Весной проект нового закона показали общественности, пользователи сети оставили более 1300 комментариев. Комиссия изучила и решила обсудить замечания. Общая мысль - надо больше уделять внимания организации дорожного движения. Для начала озвучили статистику: за 12 лет количество погибших в ДТП снизилось почти в три раза. Однако в последние два года снижение остановилось, ежегодно гибнет около 600 человек. До 2020 года эту цифру хотят уменьшить еще на 75 человек. Одна из мер - введение так называемой балльной системы нарушений, она будет работать в дополнение к имеющимся штрафам. За разные нарушения (кроме мелких) будет начисляться разное количество баллов: от 1 до 5, при накоплении 15 баллов за год у водителя будут забирать права на полгода. По мнению ГАИ, это поможет снизить количнство погибших на дорогах. Депутаты сомневаются, заставит ли задуматься эта мера водителей.

- Я уверен, что заставит, - ответил замначальника ГАИ Беларуси Александр Цегельник. - Во-первых, есть аналогичный опыт в других странах. Во-вторых, водитель будет вести себя более осторожно и аккуратно, никто не хочет лишиться прав.

«Всегда виноват водитель? Это неправильно»

Интересный вопрос поднял депутат Александр Старовойтов:

- При приближении к пешеходному переходу только водитель обязан следить за скоростью, а пешеходы ходят, не глядя по сторонам, с телефонами, в наушниках, в капюшонах… - озвучил он.

- Вы уже занялись переработкой ПДД, в том числе касаемо предоставления преимущества, - ответили представители ГАИ. - Есть обязанность водителя предоставить преимущество, но и пешеход обязан убедиться в безопасности своих действий.

- Но вы же сказали, что всегда виноват водитель?

- Верно. Потому что он управляет источником повышенной опасности. Если ты опытный водитель, то должен предугадывать действия других водителей, этому учат в автошколах, - сказал начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Беларуси Александр Занимон. - Меня тоже раздражают пешеходы, которые во время перехода разговаривают по телефону, а потом резко разворачиваются и идут в другую сторону. Но это не вопрос ПДД. Это вопрос нормального отношения к окружающим.

- Тогда может балльную систему ввести и для пешеходов? Ведь пешеход - такой же участник дорожного движения, как и водитель, - продолжила тему депутат Татьяна Марочкова.

- В отношении пешеходов не представляется возможном лишить их права на передвижение по тротуарам.

- Так, может, увеличить административную ответственность? - продолжила Марочкова.

- Мы обсуждали это в прошлом году, таких предложений не было. Мы считаем, что пешеходам достаточно штрафа за неправильный переход от 1 до 3 базовых в трезвом виде, в нетрезвом - еще выше. Я считаю, что этого в отношении пешехода достаточно, - сказал Александр Цегельник.

«Нам, что, не хватает законодательства, чтобы лишить прав шумных мотоциклистов?»

Зашла речь и о борьбе с шумными мотоциклистами, которые гоняют по ночам. Суть такая: во время прохождения техосмотра уровень шума мотоциклов в норме. Но потом их владельцы легким движением руки меняют глушитель на шумный «прямоток» - это добавляет мощности.

- Нам, что, не хватает законодательства, чтобы лишить их прав? - возмутился председатель комиссии Андрей Рыбак. - Они превышают 30 раз за ночь. ГАИ на это не смотрит.

- К сожалению, это действительно проблема, - сказал Александр Цегельник. - По правилам мы не можем замерять уровень шума на улице, только во время техосмотра. А там у них, как правило, все хорошо. Некоторые инспекторы грешат тем, что под видом проверки VIN-номера мотоцикла на месяц изымают его. Но такая мера не совсем законная. Законодательство действительно не позволяет нам в какой-то степени оказать влияние.

- ГАИ действует в рамках полномочий, которые нам предоставлены. Если нам не предоставлено право на слух определять децибелы и изымать транспорт, то мы это и не можем сделать. Нам предоставлено право штрафовать за отсутствие техосмотра, мы это делаем. За переоборудование мотоцикла - делаем. Если нужно изымать мотоциклы - примите закон, и мы будем это делать, - сказал Александр Занимон.