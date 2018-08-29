В Минске сносят легендарный кинотеатр «Авангард» - на его месте будет детский садик

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-29T16:38:28+03:00

Жители столицы долго надеялись спасти здание, а власти поначалу хотели возвести на его месте новый комплекс с кинозалами [фото]

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«Авангард» появился в микрорайоне Грушевка более 60 лет назад. Это было небольшое здание в стиле классицизм по проекту архитектора Зои Брод. Фильмы там обновлялись каждую неделю, а от посетителей не было отбоя. Однако позже кинотеатр закрыли, а в здании размещались подразделения «Киновидеопроката».

Пока что разрушен только угол задней стены зданияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Потом начались разговоры о том, что легендарное здание может пойти под ковш бульдозера. Снести его планировали еще в 2011 году, а на его месте построить новый комплекс с кинозалами. Но идею так и не реализовали.

На месте кинотеатра будет детский садикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Затем было принято решение Мингорисполкома о том, что здание все-таки снесут, а на его месте появится детский сад. Он будет частью жилого комплекса «Гранд Хаус», застройщик - компания «Датч Стар».

И вот 28 августа строители приступили к сносу. Когда бульдозер разрушил угол задней стены здания, среди груды кирпичей и досок стали видны куски кинопленки…

Среди груды кирпичей и досок стали видны куски кинопленки…Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За пару дней до того местные активисты составили петицию с просьбой не сносить здание кинотеатра, под которой подписались 676 человек, и направили в комитет архитектуры Мингорисполкома.

«Авангард» появился в микрорайоне Грушевка более 60 лет назадФото: Святослав ЗОРКИЙ