Клоуны, флешмобы и уличные танцы: 1 сентября школьников «дозарядят летом» перед учебой

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-29T10:23:12+03:00

Специальный экспресс-курс дозарядки летней энергией для всех школьников состоится в парке Горького 1 сентября

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Праздничный концерт с массой развлечений, приятных сюрпризов и подарков проведет для всех, кому чуть-чуть не хватило каникул (а также их родителей), компания «Дарида».

У каждого школьника перед началом учебного года появляется странное чувство, когда кажется, что до полного счастья наслаждения летом не хватило самой малости, а батарейка заполнена на 99%. Большой детский праздник «Энергия лета» - это отличный шанс добрать этот один, самый важный процент и прийти в школу на позитиве! И да, развлечений хватит на всех, ведь в программе праздника:

- Много музыки, песен и танцев от лучших детских коллективов страны.

- Двойная клоунская программа от театра «Люди и куклы».

- Музыкальные и танцевальные флешмобы.

- Увлекательные игры для всех возрастов и ростовые куклы.

- Лотерея подарков: розыгрыш для всех участников конкурсов и игр!

- Дегустационный бар «Дариды».

- Аквагрим и фотозона.

- Творческая станция для детей до 6 лет.

Ведущий праздника - певец и просто веселый человек Саша Немо!

Кто на подзарядку? Приходите в парк Горького 1 сентября к 14.00 и получайте 100% энергии лета. А может, и чуточку больше. Несколько часов бесплатных развлечений, удовольствия и радости - это то, что просто необходимо детям перед 1 сентября. Подарите им праздник!

Когда: 1 сентября в 14.00.

Где: парк Горького.

Стоимость: вход свободный