Клоуны, флешмобы и уличные танцы: 1 сентября школьников «дозарядят летом» перед учебой
Праздничный концерт с массой развлечений, приятных сюрпризов и подарков проведет для всех, кому чуть-чуть не хватило каникул (а также их родителей), компания «Дарида».
У каждого школьника перед началом учебного года появляется странное чувство, когда кажется, что до полного счастья наслаждения летом не хватило самой малости, а батарейка заполнена на 99%. Большой детский праздник «Энергия лета» - это отличный шанс добрать этот один, самый важный процент и прийти в школу на позитиве! И да, развлечений хватит на всех, ведь в программе праздника:
- Много музыки, песен и танцев от лучших детских коллективов страны.
- Двойная клоунская программа от театра «Люди и куклы».
- Музыкальные и танцевальные флешмобы.
- Увлекательные игры для всех возрастов и ростовые куклы.
- Лотерея подарков: розыгрыш для всех участников конкурсов и игр!
- Дегустационный бар «Дариды».
- Аквагрим и фотозона.
- Творческая станция для детей до 6 лет.
Ведущий праздника - певец и просто веселый человек Саша Немо!
Кто на подзарядку? Приходите в парк Горького 1 сентября к 14.00 и получайте 100% энергии лета. А может, и чуточку больше. Несколько часов бесплатных развлечений, удовольствия и радости - это то, что просто необходимо детям перед 1 сентября. Подарите им праздник!
Когда: 1 сентября в 14.00.
Где: парк Горького.
Стоимость: вход свободный