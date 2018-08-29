«Врачи готовили к худшему, но Степка живет!»

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-29T17:21:27+03:00

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Марина и Дмитрий Тарасевич из Пинска - родители 11-летней Ульяны, 9-летнего Захара, 4-летней Вики и годовалого Степы.

- Беда в нашу семью пришла, когда Степе было около трех месяцев. Степка спал в комнате, а я готовила на кухне. Когда он проснулся, дочка Вика решила принести его мне. Она потянула его за ноги, как куклу, и он ударился головой об пол. Вика положила его на диван и убежала. Услышав крик сына, я все бросила и побежала к нему. Он начал задыхаться и терять сознание, - не сдерживает слез Марина. Женщине до сих пор тяжело вспоминать тот злосчастный день. - Одной рукой я вызывала врачей, а другой делала ему непрямой массаж сердца. Уже потом врачи скажут мне, что он пережил 10 минут клинической смерти.

Маленький Степа получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением, гематому... Малышу сделали операцию и девять месяцев он лежал в больнице. Сейчас Степа дома на аппарате искусственной вентиляции легких.

- Кто-то из врачей готовил нас к худшему, говорил, что Степка не выдержит травму. Но сын живет до сих пор! - говорит Марина. - Сейчас я очень хочу, чтобы Степа задышал сам, без аппарата ИВЛ. Стала искать разные варианты лечения. К сожалению, в нашей стране мы не нашли реабилитационный центр, который бы взял ребенка на аппарате ИВЛ. Пришлось обратиться к зарубежным врачам. Нам ответила немецкая клиника. Они готовы принять Степу, но предварительная сумма лечения очень большая - 57 тысяч евро, из которой нам осталось собрать 27 тысяч 300 евро.

По словам мамы, Степе врачи готовы предоставить реанимобиль до Берлина, где находится клиника. Остается собрать нужную сумму, которая семье не по карману.

- Дочка Вика до сих пор корит себя, что пыталась поднять Степу с дивана. Когда видит, что я переживаю, она говорит: «Это я виновата!», - вздыхает Марина. - Но это уже случилось. Теперь наша цель - реабилитировать Степу. И мы вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям! Пожалуйста, не пройдите мимо нашей беды.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 121 Беларусбанка - г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35а; УНП 200287840; МФО AKBBBY21121:

Белорусские рубли: транзитный счет BY50AKBB38193821006001200000 на благотворительный счет BY13AKBB31340000068371220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY17AKBB38193821049091200000 на благотворительный счет BY95AKBB31340000068381220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY17AKBB38193821049091200000 на благотворительный счет BY65AKBB31340000068401220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY17AKBB38193821049091200000 на благотворительный счет BY80AKBB31340000068391220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Тарасевич Марине Викторовне на лечение сына Тарасевича Степана Дмитриевича.

Можно перечислить деньги на карточку Беларусбанка: №4255 2003 0192 9543. Срок действия: до 05/21. Карта оформлена на Тарасевич Марину Викторовну.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (033) 651-82-53.

Контакты:

Марина, мама: (029) 308-59-61.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».