Три сцены, мастер-классы, начало в 11.00: организаторы объявили полную программу фестиваля «Камяніца»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-29T18:55:54+03:00

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В этом году у «Камяніцы» юбилей: фестиваль пройдет в десятый раз.

– В 2009 году, когда начинался фестиваль, мы рассчитывали на 2-3 года, но «Камяніца» до сих пор живет и является одной из главных площадок для тех, кого интересует культура Беларуси и соседних стран. Мы приглашаем всех на большой праздник музыки, творчества и живых традиций, – говорит ведущий фестиваля Олег Хоменко.

Огранизаторы опубликовали полное расписание праздника.

11:00. Откроется фестивальная площадка, развлечения и точки питания.

- На фестывале зрителей ждет большая зона развлечений от пространства Quvalda: настольные и электронные игры, монетный аттракцион, виртуальная реальность, аттракцион с металлоискателем. Помимо этого: катание на лошадях, лучный и арбалетный тир, «Бульбамёт», «Яшчарка» (белорусский «Крокодил»), футбольная зона от ФК «Торпедо Минск» и другие развлечения. Рядом с фестивальной площадкой будет размещена большая ярмарка народных мастеров. А около сцен – выставка картин Анны Силивончик и Василя Пешкуна, - рассказывают организаторы. - С 12:00 до 15:00 рядом с интерактивной сценой будут проходить мастер-классы по традиционным ремеслам: плетение постолов (белорусские лапти) и прядению на прялке, вытинанке и изготовлению кукол-оберегов, использованию трав и приготовлению ароматных напитков.

12:00. Стартует интерактивная сцена «Традыцыя», где можно будет спеть и потанцевать вместе с исполнителями.

14:30. Начнет работать главная сцена.

15:30. Начнет работать сцена в церкви.

Интерактивная сцена

12:00 – 13:00 – фолк-группа «Чарот», «Любанскія музыкі», Патриция Свитина, этно-студия Кetri, фолк-группа «Гаманіна», проект «Спеўны сход»

13.00 – 13.50 – капелла «Коліснія», мужская группа «Кудмень»

13.50 – 14.20 / 15.10 – 15.25 – Полесские песни: дуэт Евдокии Зинович и Федора Булыги (Дрогичинский район), группа «Таняжанка» (Лельчицкий район)

16.10 – 16.35 / 17.20 – 17.45 – «Любанскія музыкі» и традиционные танцы от Сергея Выскварки

18.30 – 18.55 – Дударский клуб

19.40 – 19.55 – Фолк-джем

Сцена в церкви

15.30 – 16.00 – группа «Мярэжа»

16.00 – 17.30 – концерт «Лірніцкі пагост»: Алесь Лось, Денис Сухой, Алесь Чумаков, Сергей Чубрик, Катя Радзивилова, Василь Гринь, Алесь Жуковский

Главная сцена

14:30 – 15:10 – группа «Стары Ольса»

15:30 – 16:10 – Змитер Войтюшкевич & WZ-Orkiestra

16:40 – 17:20 – Joryj Kloc (Украина)

17:50 – 18:30 – этно-трио «Троіца»

19:00 – 19:40 – группа «Тесто» (Россия)

20:00 – 20:30 – Лявон Вольский & Павел Аракелян

21:00 – 21:40 – группа Trollwald

А ЧТО ДЕТЯМ?

- Детская площадка начнет свою работу в 11:00. Центр «Крочым разам» предложит игры, творческие мастерские и зону для отдыха, а также ярмарку детских поделок, где каждый ребенок сможет разместить и продать свои сделанные на фестивале изделия. Помимо этого будет зона белорусских настольных игр. В 13:00 - детский спектакль с элементами батлейки и интерактива от странствующего театра «Варгін». В 14:00 и 15:00 – детские игры, сказки и забавы от Ларисы Рыжковой и группы «Калыханка». Кстати, каждый маленький зритель на входе получит специальный браслет, на котором будет написан телефон родителей.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Фестиваль пройдет в Музее народной архитектуры и быта в поселке Озерцо – 4 километра от МКАД за авторынок «Малиновка». Доехать можно на личном авто, велосипеде и автобусах.

- Бесплатный фестивальный автобус будет курсировать от метро «Малиновка» до музея и обратно с 11:45 (первый от «Малиновки») до 22:30 (последний из музея). Помимо этого «Минсктранс» пускает дополнительные рейсы платных автобусов №203Э через остановку «Малиновка». Расписание на сайте www.etna.by.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? деревня Озерцо, музей народной архитектуры и быта (4 км от авторынка «Малиновка»)

КОГДА? 1 сентября 2018 года в 11.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 15 рублей (предпродажа и до 13.00 1 сентября). В день фестиваля – 20 рублей. Школьникам и студентам – льготы. Зрителям в полных версиях национальных костюмов (от головных уборов до подходящей обуви) – бесплатно. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32, 8 (017) 209-41-63.