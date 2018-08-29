День города в Минске - 2018: цирковые гири, штурм замка и спринт для хорьков

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-29T14:05:20+03:00

8 и 9 сентября в Минске состоится около 100 различных мероприятий. «Комсомолка» изучила афишу на День города

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День города в 2018 году Минск отметит в выходные - 8 и 9 сентября. Как будем праздновать?

Традиционные тусовки с новыми идеями: бесплатный концерт IOWA, стоянка первобытного человека и уроки авангарда

- День танкиста, который компания Wargaming организует уже седьмой раз, претендует на звание самого крутого проекта Дня города. В прошлом году его посетило более 100 тысяч человек. Идем 9 сентября c 12.00 до 23.00 в парк Победы. Это не только праздник для пап, но и для всей семьи. Для женщин проведут интересные мастер-классы, бесплатные «полевые» салоны красоты. Для детей - множество игровых зон, где ребенок будет занят и под присмотром. Причем все активности расположатся так, чтобы семья находилась максимально близко, не в разных концах парка. Игровая зона расширится до 200 компьютеров, зона фуд-кортов - до 80. Много будет и классных фотозон. За музыку отвечают IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр. Бесплатно!

День танкиста. Фото: предоставлено организаторами

- Древний Рим, эпоха викингов, средневековье, эпоха Наполеона, I и II Мировые войны, стоянка первобытных людей из позднего палеолита. Познакомиться с бытом каждой из этих эпох можно будет на тематических площадках фестиваля истории и культуры «Менск старажытны» 8 и 9 сентября с 11.00 до 19.00. По традиции главная площадка праздника расположится на зеленой зоне перекрестка пр. Победителей и Машерова. В программе - турнир пеших рыцарей, конный турнир, бугурты (массовые сражения рыцарей), театрализованный штурм замка. Будут здесь также ярмарки ремесленников, мастер-классы по традиционным ремеслам, монетный двор. Музыка от фолк- и фолк-рок-коллективов. Фестиваль состоится 8 сентября с 11.00 до 23.00, 9 сентября - с 11.00 до 17.00. Вход свободный.

- В День города традиционная «Вераснёвая ноч» в Художественном музее. Пройдут «Уроки авангарда», эксперименты, нескучные лекции от Никиты Монича и много разной музыки. Можно будет услышать даже восточную флейту! 8 сентября, 13.00 - 23.00, 9 сентября, 11.00 - 18.00, Национальный художественный музей. Билеты: 3 - 7 руб. Т.(017) 327-71-63.

Совершенно новые тусовки Дня города: археологические раскопки, цирковая гиря и хорьки

- Впервые в День города Белорусский государственный цирк приглашает на День открытых дверей. 8 сентября сюда можно прийти всей семьей, чтобы в фойе цирка посмотреть выставку из истории цирка. В нескольких интерактивных зонах, можно будет вблизи посмотреть полотна, на которых летают воздушные гимнасты, и попробовать поднять гирю, которую легко перекидывают друг другу силачи. Бесплатно.

- Масштабный физкультурно-спортивный праздник у Дворца спорта - тоже примета нынешнего праздника. 8 сентября с 11.00 до 15.00 здесь пройдут забеги на роликах, большая парусная регата по Свислочи, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей. Запланирован и Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018. Приглашены на праздник и известные белорусские спортсмены. Спорт будет перекликаться с музыкой. Во второй половине дня здесь же Минский open-air, где выступят Полина Республика, группы Shuma, Akute (концерт продлится до 23.00). Бесплатно.

- «Фестиваль науки» - новый проект в рамках Дня города. Его организует Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. 8 сентября с 12.00 до 20.00 в Ботаническом саду будут развернуты разные зоны: лекционная, робототехническая, археологическая, посвященная космосу, библиотечная. Гости смогут также ознакомиться с последними разработками белорусских ученых, экспонатами музеев науки, примерить на себя «костюм исследователя», поучаствовав, например, в археологических раскопках, мастер-классах, турнире роботов. Билеты: полный - 7 руб., льготный (учащиеся, студенты, пенсионеры) - 4 руб., дошкольники (от 2 лет) - 2 руб. Бесплатно для многодетных семей и инвалидов всех групп. Т.(017) 292-69-15.

- Праздник «День хорька» впервые пройдет в Минске 8 сентября. С 13.00 до 16.00 в парке им. Челюскинцев (ориентируйтесь на вход в парк ближе к Ботаническому саду, площадка по левой стороне аллеи, не доходя до аттракционов). Если у вас домашний хорек и у него сделаны прививки - регистрируйтесь и приходите. Для хорьков конкурсы «Почетный караул» «Аджилити», «Хоре-спринт», для их хозяев - «Жмурки». Организаторы оговаривают, что «День хорька» состоится только при хорошей погоде. Вход свободный. Подробнее на сайте http://www.furittus.com

Программа в центре Минска: фейерверк, дефиле и итальянцы

Две главные площадки Дня города в центре столицы - это район Дворца спорта на пр. Победителей и Верхний город.

Возле Дворца спорта 8 сентября с 15.00 до 23.00 - концерты и большая ярмарка, а также фуд-корт на 1,5 тысячи мест. Здесь же в 23.00 8 сентября музыкальное пиротехническое фейерверк-шоу (оно продлится 15 минут). Конечно, на все можно посмотреть бесплатно.

От Дворца спорта 9 сентября в 9.00 стартует и Минский международный полумарафон, в котором примут участие около 35 тыс. человек. Из-за этого будет надолго перекрыт для транспорта центр города.

Минский международный полумарафонФото: Павел МАРТИНЧИК

В Верхнем городе 8 сентября с 12.00 до 23.00 программа под интригующим названием «Минск - город красоты». В проекте примет участие Национальная школа красоты, модельные агентства, белорусские дизайнеры, известные белорусские эстрадные исполнители. В этот же день в 20.30 в Каретном дворике (ул. Кирилла и Мефодия, 8) сольный концерт белорусской группы Re1ikt. 9 сентября c 13.00 до 17.00 на пл. Свободы и в ее окрестностях - День итальянской культуры.

Программа в районах города на 8 сентября: молодежный экстрим, «Велодрайв» и музеи, которые пойдут в народ

Заводской район будет гулять с 10.00 до 18.00 у «Чижовка-Арены». Здесь же с 10.40 до 13.10 - детские соревнования на беговелах. В 15.00 - забег на каблуках для девушек .

Ленинский район устраивает праздник в Лошицком парке с 12.00 до 18.00 и перед кинотеатром «Салют» с 12.00 до 16.00. В парке будет звучать музыка народов мира, пройдет фестиваль красок.

Московский район не изменит своей площадке в парке им. Павлова. Здесь же в 14.30 стартует I этап открытого первенства по велобиатлону (будет проводиться в Беларуси впервые). В соревнованиях могут принять участие все желающие (заявки ждут до 3 сентября по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 56, тел. 8017-397-31-57, e-mail: foc-moskovski@mail.ru)

Октябрьский район гуляния устраивает в парке «Курасовщина» с 13.00 до 18.00.

Партизанский район приглашает на свой праздник в парк им. Горького. А молодежный фестиваль ищите с 12.00 до 23.00 в парке экстремальных видов спорта по ул. Столетова.

Первомайский район - в парке им. Челюскинцев с 13.00 до 18.00.

Советский ждет гостей в сквере «Комаровский» недалеко от Комаровского рынка с 12.00 до 18.00.

Фрунзенский район устраивает семейный праздник Family Party в парке им. Уго Чавеса с 12.00 до 20.00, а также не просто районный праздник, а «Кавер-бенд-фест» в парке им. 60-летия Октября с 12.00 до 20.00. Кроме того, с 14.30 до 16.00 запланирован «Велодрайв-018» с участием известных артистов и спортсменов.

Центральный район с 12.00 до 17.00 приглашает в парк Победы. И впервые праздник пройдет в Троицком предместье, и не только 8, но и 9 сентября с 12.00 до 17.00. Все музеи, которые работают в Троицком, «пойдут в народ» и под открытым небом устроят свои интерактивные площадки.