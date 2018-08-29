2018-08-29T17:38:49+03:00
Общество

Батлейку лидера «Троiцы» задержали на польско-белорусской границе: «Хотели показать на выставке»

Реквизит, с которым этно-трио «Троiца» гастролировала по миру, оставался в Польше с конца 90-х
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: архив Евгения КолмыковаФото: архив Евгения Колмыкова
Изменить размер текста:

К 60-летию Ивана Кирчука деревянный кукольный театр решили вернуть домой. А вообще, с этой батлейкой Иван Кирчук не раз выступал и ставил спектакли в Беларуси и за рубежом. С 1999 года она хранилась в Варшаве, а когда ее решили вернуть домой, возникли проблемы на белорусско-польской границе.

- И там была не только батлейка, а целая этнографическая коллекция! - рассказывает Иван Иванович. - Но больше всего жаль батлейку. Некоторые куклы для нее делали мастера, которые уже не живут.

В сентябре Иван Кирчук отметит 60-летний юбилей. Фото: архив Ивана Кирчука

В сентябре Иван Кирчук отметит 60-летний юбилей. Фото: архив Ивана Кирчука

Пока что реквизит находится в камере хранения в пункте пропуска Песчатка, потому что на границе за него попросили заплатить больше 1000 долларов. Вез батлейку продюсер «Еврорадио» Евгений Колмыков.

- Женя у меня спрашивал: оставим это все в Польше, в музее? Но я сказал, что должно быть дома, - говорит Иван Кирчук.

Эти экспонаты удалось привезти в Беларусь. Фото: архив Евгения Колмыкова

Эти экспонаты удалось привезти в Беларусь. Фото: архив Евгения Колмыкова

Евгений Колмыков говорит, что батлейку на границе пропускали как товары: за каждый килограмм нужно было заплатить 4 евро. А вес все около 300 кило.

- Когда мы ехали в Польшу, предупредили: будем возвращаться с этнографическими артефактами, - говорит Евгений Колмыков. - Когда ехали назад, смена поменялась. Позвонили начальству в Минск, и им сказали действовать так. Вот так часть батлейки и осталась в камере хранения на таможне. Надеюсь, что Министерство культуры посодействует ее возвращению.

По словам Колмыкова, все было оформлено по правилам: все предметы были отфотографированы, стоял штамп «Разрешено» и были документы о том, что все принадлежит Ивану Кирчуку.

С этой батлейкой Иван Кирчук не раз выступал и ставил спектакли в Беларуси и за рубежом.

С этой батлейкой Иван Кирчук не раз выступал и ставил спектакли в Беларуси и за рубежом.

- Это же абсурд! Это было вывезено отсюда, а энтузиасты возвращают, - рассуждает Колмыков.

Сейчас этно-трио «Троiца» готовит несколько спектаклей в Минске, на которых, по словам лидера группы, батлейка оказалась бы очень кстати. А в сентябре Иван Кирчук отметит 60-летний юбилей. Планировал 15 сентября показать экспонаты на выставке. А 1 сентября этно-трио «Троiца» выступит на фестивале «Камяніца» в Музее народной архитектуры и быта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Барановичском районе нашли тело пенсионерки, которая ушла в лес за ягодами и пропала
Минздрав выразил соболезнования родителям ребенка, который умер после прививки в Ганцевичском районе
Путин рассказал, когда россияне будут выходить на пенсию
Карта «Тбилисобы» - всем покупателям «Комсомолки»!
Минздрав объяснил, почему в Беларусь поставили незарегистрированную вакцину «Эупента»
«Это заставит водителей задуматься»: ГАИ о балльной системе за нарушения ПДД
Сразу четыре белорусские теннисистки вышли в следующий круг US Open
В Витебске грузовик самопроизвольно покатился, сбил дерево и павильон
В Лепеле сожгли квартиру, чтобы скрыть следы убийства
В Речице работник МЧС вместе с соседом спасли из горящего дома детей и женщину
73-летний пенсионер из Витебска одной левой уложил вора, который потрошил его холодильник
В Полоцке женщина попросила знакомого сломать ей ногу, чтобы получить выплату по страховке
В Борисовском районе ухажер разбил окна в доме возлюбленной
Кому достались квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?
31 августа станет известно, кто представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»
Школьник из Петрикова может выиграть $15 000 за проект, как дешево проверять качество воды
Румас: эффективность бизнеса надо оценивать по числу новых рабочих мест
Мужчина до смерти избил на рынке минчанина из-за испорченных арбузов
Минчанин поймал в своем подъезде вора-рецидивиста и удерживал его до приезда милиции