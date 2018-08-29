Батлейку лидера «Троiцы» задержали на польско-белорусской границе: «Хотели показать на выставке»

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-29T17:38:49+03:00

Реквизит, с которым этно-трио «Троiца» гастролировала по миру, оставался в Польше с конца 90-х

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К 60-летию Ивана Кирчука деревянный кукольный театр решили вернуть домой. А вообще, с этой батлейкой Иван Кирчук не раз выступал и ставил спектакли в Беларуси и за рубежом. С 1999 года она хранилась в Варшаве, а когда ее решили вернуть домой, возникли проблемы на белорусско-польской границе.

- И там была не только батлейка, а целая этнографическая коллекция! - рассказывает Иван Иванович. - Но больше всего жаль батлейку. Некоторые куклы для нее делали мастера, которые уже не живут.

В сентябре Иван Кирчук отметит 60-летний юбилей. Фото: архив Ивана Кирчука

Пока что реквизит находится в камере хранения в пункте пропуска Песчатка, потому что на границе за него попросили заплатить больше 1000 долларов. Вез батлейку продюсер «Еврорадио» Евгений Колмыков.

- Женя у меня спрашивал: оставим это все в Польше, в музее? Но я сказал, что должно быть дома, - говорит Иван Кирчук.

Эти экспонаты удалось привезти в Беларусь. Фото: архив Евгения Колмыкова

Евгений Колмыков говорит, что батлейку на границе пропускали как товары: за каждый килограмм нужно было заплатить 4 евро. А вес все около 300 кило.

- Когда мы ехали в Польшу, предупредили: будем возвращаться с этнографическими артефактами, - говорит Евгений Колмыков. - Когда ехали назад, смена поменялась. Позвонили начальству в Минск, и им сказали действовать так. Вот так часть батлейки и осталась в камере хранения на таможне. Надеюсь, что Министерство культуры посодействует ее возвращению.

По словам Колмыкова, все было оформлено по правилам: все предметы были отфотографированы, стоял штамп «Разрешено» и были документы о том, что все принадлежит Ивану Кирчуку.

С этой батлейкой Иван Кирчук не раз выступал и ставил спектакли в Беларуси и за рубежом.

- Это же абсурд! Это было вывезено отсюда, а энтузиасты возвращают, - рассуждает Колмыков.

Сейчас этно-трио «Троiца» готовит несколько спектаклей в Минске, на которых, по словам лидера группы, батлейка оказалась бы очень кстати. А в сентябре Иван Кирчук отметит 60-летний юбилей. Планировал 15 сентября показать экспонаты на выставке. А 1 сентября этно-трио «Троiца» выступит на фестивале «Камяніца» в Музее народной архитектуры и быта.