Сержант, который нашел тело рядового Коржича: «Я пошел в подвал, чтобы взять инструмент, и увидел там висящего человека»

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-29T17:38:49+03:00

В суде допрашивают свидетелей, которые служили в Печах вместе с погибшим солдатом

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В суде Московского района Минска продолжается судебное слушание по делу Коржича. Напомним: молодого человека нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года. На скамье подсудимых трое сержантов - Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Их обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже.

«Говорят, что Заяц избивал Коржича и требовал деньги»

Сегодня, 29 августа, в суде допросили свидетелей. Эрнест Субоцкий рассказал, что слышал про то, как сержант Андрей Заяц требовал деньги от Александра Коржича и избивал его. К слову, Заяц и обнаружил труп в подвальном помещении.

Гособвинитель зачитал показания, которые Субоцкий давал ранее. Так, по его словам, в сентябре 2017 года Коржич находился в одной палате с Зайцем. Александр боялся заступать в наряд, плакал.

- Зайца считают странным... В целом ходит плохая слава о нем, - сказал Субоцкий.

В суд доставили и бывшего военного Юрия Бритикова, которого недавно осудили и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

- Я его один раз охранял в медроте, и все, - рассказывает Бритиков. - Мы выходили курить, смотрели телевизор, в основном он спал на кровати.

Спрашивал его, почему его положили в медроту, не сделает ли он что-нибудь с собой, если я отлучусь. Он сказал: «Все нормально. Меня положили, потому что сердце болит».

В суде допросили свидетелейФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Вел дневник, листы вырывал по необходимости»

Конвой завел в клетку еще одного свидетеля - Андрея Зайца, которого недавно осудили на три года лишения свободы (по другому делу). Суд признал его виновным по статье 455 УК РБ («Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти»). Заяц, который был в должности замкомандира взвода, говорит, что знает Коржича с курса молодого бойца.

- Как проявил себя молодой боец Коржич?

- Ничего особенного.

- После курса молодого бойца больше не виделись?

- Не припомню.

Заяц рассказал, что во время службы вел дневник, куда записывал свои мысли.

- Что-нибудь касательно Коржича записывали? - спрашивает гособвинитель.

- Нет.

В своих же прежних показаниях, которые зачитал гособвинитель, Заяц говорил, что мог делать записи и на английском языке, а также вырывал листы по необходимости.

«В подвале прошелся дальше - посмотрел, нет ли там чего-нибудь получше»

Свидетеля подробно расспрашивали, как он обнаружил труп.

- Заступил в наряд 2 октября (за день, когда нашли тело Коржича. - Ред.). Обыкновенная служба в наряде. Перед тем как его сдать, я пошел в подвал, чтобы взять инструмент, и увидел там висящего человека, - говорит свидетель. - Вернулся обратно и попытался связаться с дежурным, не получилось, и я связался с дежурным медроты. Отвел его туда, где был висящий человек. (...) Собрались люди, доктора, приехал СК, меня допросили, после чего отпустили.

В суде Московского района Минска продолжается судебное слушание по делу Коржича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Зайца, он захотел заменить инструмент, который был в изношенном состоянии, поэтому и пошел в подвальное помещение.

- Многие свидетели поясняют, что инвентарь находился у входа, - замечает адвокат.

- Я прошелся немного дальше, посмотреть, нет ли там чего-нибудь получше. Света в подсобном помещении не было, там не заменили лампу. У меня был фонарик, при помощи его искал инвентарь.

- Когда вы обнаружили тело, вы осматривали его? - спрашивает судья свидетеля.

- Руки не были связаны. На ноги не обратил внимания, голова была прикрыта.

Мать Коржича, Светлана Николаевна, задала несколько вопросов свидетелю:

- Вы знали Сашу Коржича на гражданке?

- Нет.

- Но он ездил в гости к вашей соседке, - удивляется женщина.

Ранее Светлана Николаевна говорила, что ее сын был знаком с ним еще до службы в армии.

Светлана Коржич поразилась еще одному факту:

- Вы нашли труп, а потом пошли кушать...

- Это было не сразу, после того как со мной общались психологи. Я не отрицаю: я ужинал, - ответил Заяц.

Любопытно, что один из обвиняемых, Егор Скуратович, рассказал в суде, что после случившегося Заяц пытался покончить с собой.

- Он достал иголку и начал вскрывать вены, - говорит Скуратович. Но Заяц это отрицает.

Гособвинитель огласил показания Зайца, которые он давал раньше. По его словам, он дал задание своему помощнику убрать территорию, но увидел, что метла была стерта, и в поиске лучшей метлы пошел в подвал. Так, он спустился по ступенькам вниз, где увидел висящие над полом берцы.

Увидев тело, Заяц взял метлу, вернулся на пост и решил позвонить дежурному по городку, для чего пошел в здание медроты. Как утверждает молодой человек, телефон на КПП не работал.

- Были помехи. Пытался позвонить, но не получилось, - объясняет свидетель.

Поле трагедии сержанту Зайцу поставили диагноз: посттравматический шок.

В суде объявлен перерыв до завтра, 30 августа.

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