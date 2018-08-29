Вместе с газетой можно купить капучино с шоколадкой

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-29T16:38:28+03:00

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Все меньше в столице остается классических газетных киосков, где деньги нужно протягивать киоскеру в окошко и невозможно взять в руки и полистать заинтересовавшую вас газету или журнал. Все чаще минчане покупают прессу и всякие полезные мелочи в просторных павильонах предприятия «Белсоюзпечать». Вот и на улице Руссиянова состоялось открытие очередного павильона, ставшего уже пятьдесят вторым по счету в столице. И это уже третий объект такого формата, появившийся за последние полгода в микрорайоне Уручье. В церемонии открытия приняла участие Слабко Мария Леонидовна, начальник отдела торговли и услуг администрации Первомайского района.

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

У нового павильона площадь 27 квадратных метров, а ассортимент печатных изданий значительно расширен - достойно представлены периодические издания, литературные произведения белорусских авторов (классиков и современных), выделена категория детских развивающих книг и школьных методических пособий.

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

Здесь также можно выбрать недорогие, но качественные подарки: от игрушек до стильной интерьерной керамики. В большом объеме представлены поздравительные открытки, национальные сувениры и канцелярские товары. Для любителей быстрого перекуса предусмотрена целая секция с шоколадом, печеньем и другими продуктами. Причем линейка для выбора достаточно разнообразна - от белорусских сладостей до импортных, на любой вкус.

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

Уже традиционно для павильонов «Белсоюзпечати» начала работу интегрированная миникофейня с основными видами натурального кофе: эспрессо, американо, капучино, латте. А для самых маленьких посетителей предусмотрены такие напитки как флэт уайт (подогретое молоко) и горячий шоколад.

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

В день открытия первым посетителям павильона №155 вручалось множество призов как от предприятия «Белсоюзпечать», «Комсомолки», так и от других партнеров.

Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

БУДЬ В КУРСЕ

График работы нового торгового объекта в сети «Белсоюзпечать»: в будние дни - с 7.00 до 21.00 (включая пятнадцатиминутный перерыв на пересменку с 13.30 до 13.45), в субботу и воскресенье - с 9.00 до 19.00. Без выходных.