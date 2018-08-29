В пятиэтажке с мраморными каминами квартира стоит $245 тысяч

СЕГОДНЯ 17:36 2018-08-29T17:38:49+03:00

В необычном минском доме, что во 2-м Измайловском переулке, можно приготовить ужин на углях

Это частный сектор (в границах улиц Халтурина - Богдановича - Некрасова), который в народе называют Сельхозпоселком. Место удачное: и от центра города недалеко, и Цнянское водохранилище рядом. Среди частных домиков возвышается пятиэтажное здание, в нем четыре подъезда. Снаружи оно ничем не примечательно, зато внутри есть сюрпризы.

Снаружи дом выглядит обычно, но внутри есть сюрприз: настоящие камины в квартирах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом построен по проекту, удивительному для Минска: в квартирах есть камины. Не декоративные, а самые настоящие, с дымоходами. Приносишь дрова, разжигаешь очаг - и сидишь, как Шерлок Холмс, размышляешь о жизни. И это в городской-то квартире! Любопытно, что дом не старой постройки, как можно было предположить - он 2006 года.

Чтобы посмотреть, как все устроено внутри, заходим в подъезд и знакомимся с жильцами. Похоже, что дом элитный: в подъездах два входа, на этажах всего по две квартиры, наверняка очень большой площади. Одну из них арендует компания ребят.

- У нас, наверное, самая скромная квартира в этом элитном доме, - говорят они. - Хозяева просили не затапливать соседей снизу, потому что там такой ремонт, что, даже если продать эту квартиру, денег не хватит рассчитаться.

Украшение гостиной - камин, отделанный мрамором. Видны остатки сажи и углей, рядом лежит березовое полено. Смотрится впечатляюще! Но ребята интереса к камину не проявляют.

- Мы живем здесь несколько месяцев и еще ни разу его не топили. Вроде говорили, что должны были чистить дымоход… Наверное, как-нибудь попробуем растопить.

Приносишь дрова, разжигаешь очаг – и сидишь у камина, как Шерлок Холмс!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В углу – щетка и совок для сбора сажи и золы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Приносила дрова, друзья еду на углях готовили»

В другой квартире живет остеопатический косметолог Ника. Она переехала сюда год назад, предыдущая хозяйка уехала жить в Майами. В просторной гостиной - тоже камин в мраморе. На нем стоят иконы и картина, рядом - щетка и совок для сбора сажи и золы.

Хозяйка редко пользуется камином.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Да, это действующий камин, но я им очень редко пользуюсь, - говорит Ника. - Затапливала на Новый год, приносила дрова. У меня была в гостях компания, и они даже готовили на углях. Когда я выбирала здесь жилье, мне понравилось, что есть и камин, и гараж, и озеро рядом. Здесь очень уютная, спокойная атмосфера.

Еще в одной квартире нам тоже не удалось застать хозяев, которые жили здесь ранее - они продали жилье и уехали в Канаду. Новая хозяйка Ольга купила квартиру пять лет назад. Здесь не закрытая каминная топка, а открытый камин, в котором аккуратно сложена стопка дров. Но, похоже, что и здесь он - просто декоративный элемент.

- Пользуемся им редко, он сделан не очень хорошо - стенка тонкая, часто палить нельзя, - говорит хозяйка.

В некоторых квартирах - открытые камины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В камине аккуратно сложены дрова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, этим летом одна из квартир в этом доме была выставлена на продажу. Как рассказали в агентстве недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА», владельцы просили $1870 за квадрат в четырехкомнатной квартире площадью 131 метр. Итого - почти 245 тысяч.

«Типичному потребителю камин в Минске не нужен»

Отыскать застройщика этого дома оказалось проблематично: по словам коллег по цеху, глава компании больше не занимается строительством. Но мы поинтересовались у других застройщиков, сложно ли технически возводить такие дома и есть ли в планах строительство чего-то подобного в Минске.

- Основное ограничение – требования МЧС к помещениям в многоквартирных жилых домах, - говорит Вадим ТАЧКИН, директор консультационной компании «Вива Капитал». - Открытое пламя в зданиях кварталов среднеплотной и высокоплотной застройки не приветствуется. Камины возможны в домах улучшенных потребительских качеств - с многокомнатными квартирами, высокими потолками и малым числом квартир и этажей в таком доме. Для массового потребителя камин в квартире - излишество. Вряд ли покупатели по достоинству оценят такое дополнение в новостройке, и уж тем более, вряд ли согласятся за это доплачивать. Большинству требуется жильё с базовым набором удобств. Домашний камин в этот список не входит.

По мнению застройщиков, массовому покупателю камины в квартирах не нужны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Может, у богатых людей такие квартиры пользовались бы спросом?

- Если человек обеспечен, то у него, помимо квартиры, как правило, есть загородный дом, в котором будет камин, бассейн, тренажерный зал, сауна и многое другое, что невозможно надлежащим образом организовать в квартире. Да и отношение к огню в доме у людей неоднозначное. Если сейчас у молодых людей спросить, нужен ли им камин в квартире, многие ответят, что им не только камин не нужен, но и кухня, как отдельное помещение в квартире, уже не требуется.

- А технически сложно построить такой дом?

- Нет, это не намного сложнее строительства зданий, где отопление и горячее водоснабжение организовано с применением водонагревательного котла, работающего на газовом топливе. В 40-50 годы в столице было построено немало многоквартирных жилых домов с печным отоплением. Со временем камины в таких квартирах были заменены на центральное отопление или газовые колонки. Сейчас мы наблюдаем своеобразную реинкарнацию давно забытой идеи.

«Камины можно сделать на верхних этажах»

Председатель наблюдательного совета застройщика ОАО «10 УНР-инвест» Василий Устинчик тоже не разделяет энтузиазма по поводу каминов в городских квартирах.

- Однажды в качестве эксперимента мы сделали в одном доме камин на 25-м этаже. Но я бы не сказал, что люди им часто пользуются. Мне кажется, что это лишнее.

- Повторять эксперимент не будете?

- Нет. Но при желании люди, которые живут на верхних этажах обычных домов, могут сделать у себя камины, получив на это разрешение. Есть определенная процедура. Но зачем, если сейчас есть электрокамины? А еще лучше - включил телевизор, подключил интернет, зашел на YouTube, набрал в поиске «камин» - и смотри на огонь.