«Пенсия в стране 350 рублей, а они на кофе 200 в месяц тратят!»

СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-29T17:32:52+03:00

А вы сколько на кофе отдаете? Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Спросили минских кофеманов, нормальные ли у нас цены на капучино и латте [видео]

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2 - 5 рубля за стаканчик кофе навынос. Много это или мало? Об этом поговорили с прохожими в центре Минска.

- Не меньше 100 рублей в месяц отдаю на кофе. И оно того стоит, кофейня - это просто место силы для меня, - рассказывает Марина.

- На кофе трачу 15 рублей, потому что покупаю и делаю дома сама, Ирина иногда и за столиком в кафе посидеть может, но точно не каждый день.

- Денег вообще не жалко. Главное, что вкус бодрит! Рублей сто в месяц получается, - подсчитывает Марина.

- На кофе в месяц я трачу буквально 5 рублей, у меня термос с собой, и я люблю своих детей и своего мужа! - эмоционально объясняет веселая прохожая средних лет.

- Потому что мы любим кофе, потому что он такой, как он есть! - дополняет ее спутник.

- Наверное, полторы пачки расходую дома. А в кафе не покупаю кофе. 200 рублей в месяц на кофе тратить - это очень много! - Олег Алексеевич.

- Кофе люблю. Рублей 70 дома уходит на него, и в кафешках еще раз пять в неделю по рубля три с копейками, то еще рублей 40 получается. Мне кофе нравится, экономить на нем не собираюсь, - Сергей.

- У меня в стакане раф лавандовый, 4 рубля стоит. Мог бы и дешевле быть, конечно, - рассуждает Наталья.

- У меня холодный капучино. Он 5 рублей стоит, и это очень дорого для такого плохого кофе. Попробовали вот новую кофейню, и стало ясно, что больше в нее не пойдем, - резюмирует Аня.

А вы сколько на кофе отдаете? Особенно интересуют отклики не минчан, пишите в комментариях!