Девушка попросила сломать ей ногу ломом, но вместо страховки получила тюремный срок

29 Авг. 17:43 2018-08-29T17:43:41+03:00

Причем ломали по некоему киносценарию, засунув ногу в ведро с песком, чтобы больно не было

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Что сильнее: дурость, жажда денег или чувство боли? Ответ на этот вопрос опытным путем попытались найти жители высококультурного Полоцка.

27-летняя Штукина И.А. (ранее неоднократно судимая) в середине мая 2018 года распивала спиртные напитки вместе со знакомым и компанией. В какой-то момент она предложила одному из компаньонов сломать ей ногу, затем отнести к обочине дороги и вызвать милицию, разыграв историю: ее сбил автомобиль, а водитель скрылся с места происшествия. Та еще Штучкина… Простите, Штукина рассчитывала получить страховую выплату. Хотя, учитывая образ жизни этой дамы, трудно представить, что у нее была страховка. Скорее, она нафантазировала, что таким образом может что-то получить.

На такую аферу согласился малознакомый Штукиной Зуев Ю.В. Ломать ногу они стали необычным для обывателей способом. Звучит как рецепт: выбрали левую ногу, поставили ее в ведро, засыпали землей. И самое главное - взяли лом. Как утверждала осужденная, она видела такой способ в одном из кинофильмов.

Да, здесь Штукина и Зуев не первопроходцы. Такой метод получить перелом упоминается и в интернете. И бить надо ломом по ведру.

- Не знаю, в каком фильме они видели такой способ, но сломать ногу таким образом вполне реально. Это в любом случае болезненно. Переломов без боли не бывает. Но таким образом меньше вероятность получить повреждение сопутствующих нервов и сосудов, меньше риск осложнений, - сказал нам врач-травматолог одной из минских клиник.

В интернете есть видео, как трое любопытствующих мужчин в подпитии пытались развеять миф, что таким способом можно получить перелом. Было это где-то на задворках вокзала города Орла. Сломать руку не удалось. Правда, в ведро с песком они помещали руку, а само ведро не ставили дном вниз, а клали боком на стол (вероятно, эффект физического воздействия от этого менялся). По ведру били кувалдой. Ведро изрядно покорежили, а рука осталась целой.

Но в Полоцке ребята оказались куда суровей орловский маргиналов. Мужчина металлическим ломом ударил девушку не по ведру, а по ноге - получился открытый перелом большеберцовой кости. Дальше компания все разыграла по своему сценарию, но правоохранительные органы в ходе первоначальных следственных действий изобличили участников «страховой аферы», а те раскаялись в содеянном, сообщают в Генпрокуратуре.

В итоге суд Полоцкого района признал Зуева Ю.В. виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Штукину И.А. признали виновной в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении и назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с применением принудительного лечения от хронического алкоголизма.

Дурость все-таки победила.