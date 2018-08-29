2018-08-29T21:54:58+03:00
Экономика

Планы правительства на следующий год: уменьшить количество бюджетников и не указывать частникам

В Совмине обсудили основные экономические документы на 2019-й
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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До 1 сентября основные экономические документы на следующий год должны лечь на стол президенту. ФОТО: БелТАДо 1 сентября основные экономические документы на следующий год должны лечь на стол президенту. ФОТО: БелТА
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Речь идет о прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях денежно-кредитной политики и проекте нового Налогового кодекса. Уже к 1 сентября эти документы должны лечь на стол президенту, а пока их еще раз рассмотрело правительство. Возглавил заседание недавно назначенный премьер-министр Сергей Румас.

Глобальных изменений нет, бюджет по-прежнему строится по двум сценариям - базовому и целевому (к целевому мы будем стремиться, но должны уложиться минимум в базовый). В подсчетах учли изменение цен на нефть, курсов валют, а также экономический рост. Как и всегда, тратить страна рассчитывает меньше, чем зарабатывает.

- Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет, - прокомментировал Сергей Румас, его слова приводит belta.by. - Будет экономика генерировать больше доходов - вместе внесем предложения главе государства о направлении дополнительных доходов туда, где в этом есть необходимость.

Показатели по зарплатам и пенсиям новое правительство тоже унаследовало от старого.

- Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу добиться уровня зарплаты в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% средней заработной платы, - сообщил Сергей Румас.

Но при этом премьер поручил Минфину проанализировать работу бюджетной сферы и, возможно, подумать об «оптимизации численности». Также в следующем году расходы на реальный сектор уменьшатся на 10%, а освободившиеся бюджетные деньги направят на социалку.

Сергей Румас напомнил чиновникам, что они не должны давать никаких указаний и целевых показателей частным компаниям.

- Это касается всех присутствующих, и в первую очередь губернаторов. Требования указа («О задачах социально-экономического развития на 2018 год». - Ред.) на местах не выполняются. Доводятся задания до организаций всех форм собственности, включая частников, - сказал премьер-министр и поручил разобраться в ситуации своему первому заму Александру Турчину, который заодно возглавляет Совет по развитию предпринимательства.

В следующем году экономика страны будет расти во многом за счет инвестиций и экспорта. В планах по инвестициям - получить 28 млрд. рублей, пока договоры заключены на 80% этой суммы. А в экспорте упор планируют делать на услуги. В общей сумме экспорт должен вырасти на 7,6%, а в сфере IT и туристических услуг - на 12%.

- Впервые получим общую валютную выручку от этого сегмента нашей экономики на уровне 9,7 млрд. долларов, - рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. - Транспортные, логистические, IT-услуги становятся для нашей экономики нефтью и газом, которых у нас нет.

На экспорт IT-услуг положительно повлияет знаменитый декрет о цифровой экономике, а на экспорт туруслуг - 30-дневный безвиз и Европейские игры, которые пройдут в следующем году.

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