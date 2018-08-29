Нацбанк не будет корректировать курсы валют из-за внешних шоков. Это хорошо или плохо?

29 Авг. 21:54 2018-08-29T21:54:31+03:00

Эксперты уверены, что рынок сам все расставит по местам. И призывают готовиться к тому, что доллар и евро продолжат расти

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В последнее время белорусы вновь с тревогой начали посматривать на табло с курсами валют в обменниках. С начала месяца доллар официально подорожал с 1,9853 до 2,0735 рубля (то есть на 4,4%). Евро подрос с 2,3267 до 2,4205 рублей (на 4%). А российский рубль, наоборот, подешевел на 4,3% - с 3,1836 белорусского рубля за 100 российских до 3,0468.

Все это - эффект антироссийских санкций США, которые вступили в силу в конце августа. Они были приняты в качестве наказания за российскую причастность, как полагает Вашингтон, к химическим атакам в Великобритании - отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Речь идет о запрете поставок в Россию продукции военного и двойного назначения, а также о сокращении импорта и экспорта.

К концу года, если Россия не выполнит требований США, наших соседей ждет второй виток санкций. И он будет серьезнее первого, дело может дойти до понижения уровня (или даже до приостановки) дипломатических отношений, запрета ввозить в Россию любые американские товары, кроме продуктов, а в США - поставлять российские, включая нефть и нефтепродукты.

Все это сказывается на российском рубле, который в свою очередь сильно влияет на белорусский. Но в Нацбанке вмешиваться в ход событий и влиять на курсы валют не планируют.

- Курсовая политика сохранит достаточную гибкость, чтобы своевременно реагировать на внешние шоки, которые мы иногда испытываем, - сообщил после заседания Совета министров заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Его слова приводит БелТА.

- Это решение однозначно хорошее, - уверен старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - С начала 2015 года благодаря новой команде Нацбанка мы перешли к плавающему курсообразованию. Это означает, что стоимость валюты устанавливается на рынке под воздействием спроса и предложения со стороны граждан и компаний. Ведь в экономике всегда будут люди, которые по-разному смотрят на курс валют. Экспортеры заинтересованы в том, чтобы национальная валюта стоила меньше, импортеры хотят, чтобы она стоила больше. В сильной национальной валюте заинтересованы предприятия, которые имеют валютные долги, а зарабатывают в рублях. По той же причине, к слову, сильная валюта выгодна и для государства. Конечно, можно сидеть и высчитывать какой-нибудь математически выверенный курс, который поменьше обидел бы каждую из сторон, но рынок - это идеальный механизм, который балансирует все противоположные интересы. Недовольные будут всегда, но это не повод вмешиваться в курсообразование, иначе общий негативный эффект оказывается выше любых положительных. Раньше белорусский рубль искусственно удерживали от ослабления, и это приводило к трате резервов и периодическим резким девальвациям. Такие меры абсолютно не оправданны, и в сложившейся ситуации Нацбанк справедливо говорит, что не будет искусственно укреплять или снижать курс рубля.

- Насколько сильно на курс национальной валюты в России и у нас повлияют санкции, которые США обещают ввести в конце года? К чему готовиться?

- К санкциям готовиться надо, шансов избежать их практически нет. У второй волны санкций есть условия: Россия должна прекратить применять химическое и биологическое оружие и дать американцам доступ к своим химическим объектам. В ситуации, когда Россия отрицает применение этого оружия, выполнить эти требования она не сможет, и новые санкции неизбежны. Есть и другие санкции, связанные с Крымом, Донбассом, вмешательством России в выборы в США. Здесь ситуация аналогична, ни одна из сторон не отступится от своих позиций. Оценить, насколько сильным окажется их влияние, невозможно. Все будет зависеть от деталей: будут ли введены санкции на госдолг, на операции с российскими государственными банками и так далее. Поэтому гадать, до какого уровня упадет российский рубль, - задача нерешаемая. Но в целом последствия будут такими же, как сейчас или в апреле этого года после введения санкций против российских бизнесменов: доллар и евро по отношению к белорусскому рублю пойдут вверх, российский рубль - вниз. Это приведет к дальнейшему снижению конкурентоспособности белорусской продукции на самом крупном для нас рынке - российском, что гораздо острее ставит вопрос о необходимости диверсификации экспорта.