2018-08-29T22:03:30+03:00
Общество

«После реабилитации сын научился стоять!»

Пятилетнему Тимуру Мищенко собирают деньги на реабилитацию в Сочи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Тимур делает успехи, доказывая всем, что ДЦП - это не приговорТимур делает успехи, доказывая всем, что ДЦП - это не приговорФото: из семейного архива
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О Тимуре из Жлобина мы писали в начале прошлого года. У мальчика ДЦП, его родители делают все, чтобы Тимур встал на ноги.

- Мы чередуем реабилитацию в Беларуси и за границей. В этом году мы по бесплатной путевке поехали с Тимуром в оздоровительный санаторий «Беларусь» в Литве. Затем на деньги, собранные неравнодушными людьми, Тимур прошел реабилитацию в Сочи в «Школе адаптивной физической культуры Добежиных», где он занимался со специалистами шесть дней в неделю с утра до вечера. А после небольшого перерыва мы поехали уже в Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Конечно, такое активное лечение дает результаты. Так, после нашей поездки в Сочи Тимур научился стоять с поддержкой! У него очень хорошо выработался захват руками. Теперь, если ему фиксировать ноги, он стоит возле шведской стенки, - делится успехами сына с «Комсомолкой» Юлия, мама мальчика.

Юлия верит, что Тимур в будущем научится ходить и разговаривать.

- Когда я брала направление на путевку в литовский санаторий, мне сказали: «Зачем вы туда поедете? У вас тяжелый ребенок!» Но Тимур с каждым курсом реабилитации становится сильнее! Сейчас мы собираемся на третий курс в Сочи, который пройдет в мае следующего года, но предоплату нужно внести в декабре, - говорит Юлия. - Стоимость лечения, плюс дорога в пересчете с российских рублей на доллары составляет примерно 6 тысяч 500 долларов. Сейчас на наших счетах 285 долларов. Кроме того, на благотворительном концерте, который недавно прошел в Жлобине, удалось собрать около 1000 долларов. Мы же надеемся, что соберется вся сумма!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 312 Беларусбанка - г. Жлобин, ул. Урицкого, 86; УНП 400230362; МФО AKBBBY21312:

Белорусские рубли: транзитный счет BY22AKBB38193821184823200000 на благотворительный счет BY42AKBB31340000184393220312 в филиале 312/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY85AKBB38193821197003200000 на благотворительный счет BY29AKBB31340000184143220312 в филиале 312/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY85AKBB38193821197003200000 на благотворительный счет BY56AKBB31340000184513220312 в филиале 312/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY85AKBB38193821197003200000 на благотворительный счет BY21AKBB31340000184213220312 в филиале 312/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на счет Мищенко Юлии Николаевны на лечение сына Мищенко Тимура Андреевича за пределами РБ, приобретение спецсредств реабилитации, дорогостоящих лекарств.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 3100 1617 9490. Срок действия: до 05/19

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 874-52-47.

Электронные счета:

Яндекс деньги 410013085734280.

Почтовый перевод: Гомельская обл., г. Жлобин, мкр-н 16, дом 14, кв. 61; индекс 247210. Получатель: Мищенко Юлия Николаевна

Контакты:

Юлия, мама: (029) 305-04-26.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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