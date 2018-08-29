«В октябре нас ждут в клинике!»

29 Авг. 21:53 2018-08-29T22:03:30+03:00

В этом году Саша пойдет в первый класс Фото: из семейного архива

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О восьмилетней Александре мы писали в 2016 году. У девочки ДЦП.

- Дочка родилась здоровой, но к пяти месяцам родные стали замечать, что наша Саня отстает в физическом развитии. Невролог выписала направление на физиопроцедуры, назначила витамины. Каждый месяц мы посещали врача и каждый раз слышали: «Еще не ее время, некоторые дети в 11 месяцев и садятся, и начинают ползать». Мы сменили врача, и вскоре нам поставили неутешительный диагноз, - рассказывает Наталья. - Сейчас нашей Саше семь лет. И в этом году мы идем в школу!

Благодаря постоянным реабилитациям, Саша научилась ходить - пока на небольшие расстояния.

- В октябре Сашу ждут на реабилитацию в бельгийской клинике «Атлантис», где наша дочка стала ходить уверенней. В этой клинике у нее подтянулся и речевой запас, - говорит Наталья. - Времени до поездки осталось немного, а стоимость лечения в клинике немаленькая: 3 тысячи 726 евро. С перелетом и трансфером общая сумма к сбору составляет 5 тысяч 500 евро. К сожалению, у нас с мужем нет возможности оплачивать лечение самостоятельно, и мы вынуждены вновь обратиться за помощью к добрым людям.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №511 Беларусбанка - г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО 153001815:

Белорусские рубли: транзитный счет №BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счет №BY66AKBB31340000116615220272 в отделении №511/272, бессрочный

Доллары: транзитный счет №BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет №BY89AKBB31340000116535220272 в отделении №511/272, бессрочный

Евро: транзитный счет №BY12AKBB38193821049935200000 на благотворительный счет №BY51AKBB31340000116625220272 в отделении №511/272, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Третьяковой Натальи Николаевны в отделении 511/272 ОАО "АСБ Беларусбанк" на лечение дочери Третьяковой Александры Андреевны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0001 6259 3103. Срок действия: до 03/21.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 839-55-56.

Адрес для почтовых переводов: 220095 г. Минск, пр. Рокоссовского, 60-1-124, Третьяковой Наталье Николаевне.

Контакты:

Наталья, мама: (029) 383-04-15.

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