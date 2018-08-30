Дарья Домрачева: «С семьей планируем побывать на белорусских болотах»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T01:28:36+03:00

Прославленная биатлонистка посетила тренировку команды Dream Team, где рассказала, как проводит свободное время и вспомнила, как ее переманивали в Россию накануне Олимпиады в Сочи [фото]

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Как и в прошлом году, Дарья Домрачева провела тренировку для команды Dream Team, в составе которой бизнесмены, руководители крупных организаций, чиновники, известные артисты и телеведущие. «Звездная команда» готовится к Минскому полумарафону, который пройдет 9 сентября (успей зарегистрироваться на сайте).

Команда на пробежке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дарья провела интенсивную разминку с акцентом на укрепляющие упражнения для корпуса тела, а затем все дружной компанией отправились на пробежку.

До начала тренировки многократная Олимпийская чемпионка рассказала, чем занимается после завершения выступлений на большой арене.

Дарья Домрачева с командой своих болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«С дочкой гуляем в минских парках»

- Сами на Минском полумарафоне пробежите?

- В этот день буду не в Беларуси, но обязательно пробегу в качестве солидарности со своей командой (в полумарафоне примет участие команда болельщиков Дарьи - Ред.) и всеми участинками.

- Это уже как традиция день проведения полумарафона быть не в Минске?

- Как-то так получается. Но, думаю, это поправимо.

Дарья завершила карьеру профессиональной спортсменки, но график у нее такой же насыщенный.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фирменная улыбка Дарьи Домрачевой и сережка со смайлом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дарья по знаку зодиака лев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какой будет сегодня тренировка?

- Сегодня провожу разминку для Dream Team и команды болельщиков Дарьи Домрачевой. Будет легкая разминка (позже многие участники назвали ее интенсивной - Ред.), чтобы разогреть тело и проработать мышцы корпуса. В беге, особенно на длинные дистанции, важно, чтобы корпус был сильным, держал тело и техника бега была правильной, так удается более длительное время не уставать.

Дарья Домрачева показывает упражнения для укрепления спины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дарья Домрачева показывает упражнение боковая планка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые упражнения на степе напоминали лыжных ход.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь вам удается больше времени быть в Беларуси. Какие прелести для себя открыли, на которые не было времени, пока выступали на большой арене?

- Да, сейчас я веду не такой образ жизни, как у профессиональной спортсменки. Казалось бы, должно было появиться много свободного времени, но его больше не стало. Конечно, мы много времени проводим вместе с Ксенией. В то же время уделяю внимание спортивным занятиям, потому что каждому профессиональному спортсмену после окончания карьеры важно поддерживать себя в форме. Это необходимо для здоровья в будущем.

Что касается прелестей... В выходные больше возможностей выехать за город, или гулять по прекрасным местам Минска. В планах посещение некоторых интересных мест нашей прекрасной Беларуси. Но все будет постепенно. Мы не стараемся все успеть за неделю. Удовольствие растягиваем.

Дарья Домрачева показывает упражнение на баланс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие любимые места Минска?

- Чаше всего бываю на велодорожке, где бегаю. Еще минские парки - наши прекрасные зеленые места, где мы часто гуляем с Ксюшей. Конечно, еще Верхний город - он отличается неповторимой аурой, хранит исторические ценности.

- В городе удается пройти незамеченной или атакуют с просьбами об автографе, селфи?

- Бывает по-разному. Важно не попадать в большое скопление людей. Обычно люди не ожидают, не думают, мол, где-то по пути встречу Дарью Домрачеву. Конечно, если бы объявила о своем появлении где-нибудь, то могли бы возникнуть сложности. Но такого не было.

Олимпийский чемпион и призер в гребле на каноэ Александр Богданович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В начале июля вы в соцсетях писали, что вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьорндаленым хотите отправиться в тур по Беларуси, просили подсказать интересные места и обещали делиться фотографиями и впечатлениями. Эта идея еще в силе?

- Все в силе. Ближайшее что планируем - посетить белорусские болота в Витебской области. Оле-Эйнар был впечатлен предложением ваших коллег, которые сделали интересный обзор, открыли интересные места, даже с несколько экстремальными видами времяпрепровождения.

Мария Василевич, Дарья Домрачева, Вадим Девятовский с медалями Минского полумарафона 2018.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В комментариях писали многие известные спортсмены, например, Максим Мирный. Какие предложения запомнились?

- Список огромный. Но мы не пытаемся все уместить за короткий период - растягиваем удовольствие. Сейчас мы, конечно, пытаемся поездки планировать не так далеко от Минска, так как путешествуем с маленьким ребенком, это подразумевает определенные сложности. Но все впереди, буду делиться впечатлениями.

- Как сегодня выглядит ваш тренировочный день?

- Как правило, одна тренировка в день, длится она до двух часов. Что именно - зависит от настроения. Это может быть пробежка вдоль Свислочи или катание на роликовых коньках в хорошей темпе, или силовая тренировка. Совмещаю аэробную и силовую работу. Важно заботитсья не только о сердечно-сосудистой системе, но и о состоянии мышц. В общем, тренировки гармоничные, позволяют мне получать заряд эндорфинов и кислорода. Приятно, что все больше и больше людей вливаются в движение здорового образа жизни. Это не случайно. Попробовав тренировки раз, люди понимают, что организм дышит, голова освежается, легче работать, приятнее видеть мир вокруг.

Завидная растяжка Дарьи Домрачевой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Изменился рацион питания? Можете что-то позволить в чем раньше себя ограничивали?

- Рацион остался тем же. За годы в большом в спорте привыкаешь к рациону, который позволяет организму чувствовать себя хорошо. Занимаясь спортом профессионально, важно чувствовать себя легко. То же самое и в обычной жизни. Употребляю здоровые продукты. Но не исключаю пиццу или десерты. Важно порой себя побаловать.

- Винтовку давно брали в руки?

- Достаточно давно и честно скажу: немного скучаю. Большую часть жизни провела с ней. В ближайшее время вспомню, что это такое.

- В последнее время активно муссируется вопрос привлечения российских биатлонисток в сборную Беларуси. У кого-то из них есть шанс стать новой Домрачевой или Скардино?

- Не в курсе есть ли сейчас в сборной Беларуси российские биатлонисты, не могу давать оценки станут ли они вторым кем-то... У каждого спортсмена есть шансы на большие достижения. Только время покажет как все распределит судьба.

- Как связываете свои заслуги с тем, что попали в сборную Беларуси?

- Базу я заложила в российской команде, прониклась биатлоном, тренеры прививали важные ценности. Но, конечно, в Беларуси я по-настоящему раскрыла весь потенциал. Я рада тому, как сложилась моя спортивная судьба. Огромную роль в этом сыграло мое возвращение в Беларусь.

После тренировки Дарья в комментарии для «Беларусь 1» рассказала о дочке Ксении, передает Инстаграм Минского полумарафона:

- Она пропеллер еще тот - только держи. Такой возраст - энергия бьет ключом, хочет все изучить. Получаю огромное удовольствие от этих дней, это ни с чем не сравнить. Пока она говорит на смешанном языке, это общие понятия: мама, папа, мяу-мяу, гав-гав...

- И вы, и Оле-Эйнар завершили карьеры. Что-то изменилось вашей жизни?

- Все классно. Хотя ритм дня остался таким же плотным. Но жизнь видишь с новой стороны. Все-таки до этого много времени уделяла большому спорту, но у жизни много граней, интересных сторон. Получаю удовольствие от того, что делаю, от общения с родными и близкими.

«Предложение перейти в сборную России перед Сочи-2014 поступало»

Также Дарья прокомментировала недавние публикации в российских СМИ. Напомним, Домрачева родилась в Минске, когда ей было 4 года, родители получили предложение переехать в Нягань на работу, там Домрачева начала заниматься биатлоном и выступать на юношеских стартах, но затем вернулась в Беларусь.

В интервью sovsport.ru Александр Тихонов рассказал, что он, будучи главой Союза биалонистов России (СБР), подписал бумаги для перехода Домрачевой (а также Кузьминой - в Словакию):

- Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского (экс-тренер женской сборной России - Ред.): «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович»... А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж – результатов нет, муж – в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Беларусь. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги.

Sports.ru передает слова Валерия Захарова, главного тренера женской сборной Ханты-Мансийского автономного округа:

- В ноябре-декабре 2004-го мы встретились на Кубке IBU в Норвегии; у Даши был первый год по юниоркам, но она как бы висела на карантине, потому что переход все не подписывали. Она пришла ко мне: я, наверное, вернусь в Россию, чтобы не терять эти годы. Я ей: если готова, давай заберу тебя – поедем вместе. Но потом подумал: как я ее перевезу? Куда, к кому и зачем? Кто ее тут ждет? Я не рискнул – это только жизнь ломать девчонке. Не рискнул и, может быть, правильно сделал. А через несколько месяцев на ЮЧМ она уже выступала за Беларусь – Тихонов все-таки подписал переход. Как и что там было, я не в курсе.

Домрачева сказала, что из этих публикаций сама узнала много нового:

- В первую очередь возмутилась моя мама, которая ни разу в жизни с Александром Тихоновым не общалась. И те же истории, которые всплывают о моих намерения переходить в Россию... все это надуманно. Даже не стоит на них обращать внимание. Даже столкнувшись со сложностями в первый год (у меня были ограничения по выступлениям) никоим образом не думала о переезде в Россию. У меня тут уже были большие планы.

Также Sports.ru сообщил, что Михаил Прохоров и Сергей Кущенко, руководившие СБР, приглашали Домрачеву в сборную России под Олимпиаду в Сочи.

- Предложение поступало... Как видите, я его не рассматривала всерьез, - прокомментировала ситуацию Дарья.