У полочанина в заднем проходе нашли транквилизатор для слонов

СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-30T15:32:14+03:00

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27 августа в Полоцке поймали наркокурьера. Сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль. Оказалось, что мужчина, который был за рулем, вез наркотики. Причем контейнер, где находилось опасное вещество, он спрятал в весьма укромном месте - внутри собственного тела, в заднем проходе. Гранулированный наркотик был в небольшом пластиковом пакете, похожем на те, в которые на рынке расфасовывают специи.

- В пластиковом контейнере находилось почти 49 граммов опиоидного анальгетика карфентанила, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Это особо опасное наркотическое вещество, даже один его грамм считается крупной партией.

Карфентанил - синтетический наркотик. Его впервые синтезировали в 1974 году. Применяется этот сильнейший транквилизатор для того, чтобы усыпить крупных животных - слонов, медведей, тигров, носорогов. Так, чтобы усыпить слона, хватит всего двух миллиграммов карфентанила. Люди этот анестетик не применяют - слишком силен.

Карфентанил используют, чтобы получить печально известный наркотик «белый китаец». Он страшен тем, что при передозировке спасти людей практически невозможно. Потребитель карфентанила просто засыпает и не просыпается. Передозировку получить очень просто - ведь один грамм этого синтетического наркотика эквивалентен килограмму героина.

- В Витебской области карфентанил последний раз обнаруживали несколько лет назад, - рассказал Виталий Сапроненко.

Наркокурьер вез опасное вещество из Витебска в Полоцк. Ранее этот 37-летний неработающий житель Полоцка уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Поэтому сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Полоцкого РОВД не выпускали его из поля зрения.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ. Ему может грозить до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.