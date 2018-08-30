Ребенку, который летел из Москвы в Рим без родителей, стало плохо: самолет посадили в Минске

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-30T16:14:36+03:00

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Boeing 737-800 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в 9 утра и взял курс на Рим.

- Через несколько минут после взлета командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, - сообщает «Интерфакс».

Садиться решили в Минске, и в 10 утра самолет приземлился в Национальном аэропорту. Прямо к самолету подъехала «скорая», ребенка увезли в больницу. Через полтора часа после посадки самолет вылетел в Рим.

В «Аэрофлоте» не комментировали этот инцидент. Однако, как удалось узнать «КП», мальчик летел без родителей - на него была оформлена услуга «Сопровождение ребенка», она стоит 40 евро за перелет. В таких случаях в аэропорту вылета и прилета ребенка сопровождают сотрудники авиакомпании, он ожидает рейс в отдельном зале, а по прилете его встречают и передают заранее указанному человеку. Во время полета бортпроводники уделяют ребенку дополнительное внимание. В Минске мальчика также сопровождает представитель филиала «Аэрофлота», но с журналистами он общаться отказался.

Как выяснила «КП», ребенок был доставлен в Детский хирургический центр. Но там явных признаков аппендицита не обнаружили:

- Мы его обследуем, проводим все необходимые анализы, - сказали нам в клинике. - Учитывая, что живот заболел недавно, а аппендицит бывает в различных проявлениях, в скрытых формах, мы его продолжим наблюдать.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто оплачивает расходы из-за вынужденной посадки?

- Если вынужденная посадка произошла по причине ухудшения здоровья пассажира, то никаких дополнительных расходов пассажир не несет, - рассказали «Комсомолке» в справочной службе «Аэрофлота». - Что касается продолжения его полета после оказания медицинской помощи: билет переоформляется, как правило, пассажир ничего не доплачивает.