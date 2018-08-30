2018-08-30T16:14:36+03:00
Общество

Ребенку, который летел из Москвы в Рим без родителей, стало плохо: самолет посадили в Минске

С подозрением на аппендицит семилетнего мальчика отправили в Детский хирургический центр
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Этот самолет вынужден был приземлиться в минском аэропорту. Фото: russianspotter, airplane-pictures.net.Этот самолет вынужден был приземлиться в минском аэропорту. Фото: russianspotter, airplane-pictures.net.
Изменить размер текста:

Boeing 737-800 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в 9 утра и взял курс на Рим.

- Через несколько минут после взлета командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, - сообщает «Интерфакс».

Садиться решили в Минске, и в 10 утра самолет приземлился в Национальном аэропорту. Прямо к самолету подъехала «скорая», ребенка увезли в больницу. Через полтора часа после посадки самолет вылетел в Рим.

В «Аэрофлоте» не комментировали этот инцидент. Однако, как удалось узнать «КП», мальчик летел без родителей - на него была оформлена услуга «Сопровождение ребенка», она стоит 40 евро за перелет. В таких случаях в аэропорту вылета и прилета ребенка сопровождают сотрудники авиакомпании, он ожидает рейс в отдельном зале, а по прилете его встречают и передают заранее указанному человеку. Во время полета бортпроводники уделяют ребенку дополнительное внимание. В Минске мальчика также сопровождает представитель филиала «Аэрофлота», но с журналистами он общаться отказался.

Как выяснила «КП», ребенок был доставлен в Детский хирургический центр. Но там явных признаков аппендицита не обнаружили:

- Мы его обследуем, проводим все необходимые анализы, - сказали нам в клинике. - Учитывая, что живот заболел недавно, а аппендицит бывает в различных проявлениях, в скрытых формах, мы его продолжим наблюдать.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто оплачивает расходы из-за вынужденной посадки?

- Если вынужденная посадка произошла по причине ухудшения здоровья пассажира, то никаких дополнительных расходов пассажир не несет, - рассказали «Комсомолке» в справочной службе «Аэрофлота». - Что касается продолжения его полета после оказания медицинской помощи: билет переоформляется, как правило, пассажир ничего не доплачивает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Лукашенко подписал указ о повышении зарплат бюджетникам
БелЖД запустила продажу билетов на «Поезд четырех столиц»
Заключенный с «химии» во время 3-дневного отпуска украл в магазине $10 тысяч
Водитель «Е-доставки» влетел на М1 под газель дорожников
СК: Пока нет фактов, что смерть ребенка от «Эупенты» стала следствием конкурентной борьбы
Александра Саснович: Когда я была маленькой, мама продала обручальное кольцо, чтобы я могла играть в теннис
В Наровле суд лишил стипендии лицеистов, которые пропивали все деньги
Кобзона похоронят в некрополе у МКАДа
Курс рубля падает второй день подряд
В Полоцком районе спасатели достали пенсионера из колодца‍
Лукашенко: Беларусь - ангел-хранитель России
Фото: в Минске горел мебельный центр
В Пинске пропали россиянка с сыном
Марадона может покинуть брестское «Динамо»‍
Причиной аварии в Браславском районе стали куры‍
Фотофакт: в Гомеле продают заговоренные гвозди
В Гомеле признали аварийным и закрыли «близнеца» моста в Житковичском районе
Смертельное ДТП под Полоцком: машина вылетела в кювет
За полгода «налог на Google» принес белорусской казне почти 7 миллионов рублей
В Литве задержали белорусскую фуру с контрабандными сигаретами почти на €2 миллиона
В Лунинце мама уронила двухмесячного ребенка на землю вместе с автолюлькой
Дорого-богато: в Новосибирске на промышленном форуме выставили золотой трактор «Беларус»
В Пинске исчезли без вести женщина и ее трехлетний сын
В Лиде парень-инвалид за собственные деньги установил пандус, чтобы попасть в банк