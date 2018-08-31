2018-08-31T12:02:40+03:00
Общество

Ультракороткие юбки, баян и звонок в спортзале: как проходили школьные линейки в СССР

30 фото с линеек 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и две 2000-х
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: коллаж.Фото: коллаж.
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В этом году учебный год начнется в субботу, 1 сентября (такое, кстати, уже было в 2015-м году).

«Комсомолка» решила вспомнить, как проходили линейки раньше - в СССР (мы нашли снимки аж с 60-х годов!) и в независимой Беларуси.

1968 год.

1968 год.

1974 год.

1974 год.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1975-1976-е годы.

1976-й год.

1976-й год.

1977 год.

1977 год.

1978 год.

1978 год.

1978 год.

1978 год.

1979 год.

1979 год.

1979 год.

1979 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1980 год.

1984 год.

1984 год.

1988 год.

1988 год.

1988 год.

1988 год.

1990 год.

1990 год.

2000 год.

2000 год.

2000 год.

2000 год.

А вы что помните? Делитесь вашими рассказами в комментариях!

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