2018-08-30T18:12:11+03:00
Экономика

Заветные «по 500» в Беларуси получает каждый десятый

В последнее время мы стали больше тратить на коммуналку и меньше - на продукты
Ольга ЕРОХИНА
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По данным Белстата, во 2-м квартале по сравнению с 1-м белорусы начали меньше тратить на питание (на 2,3%).По данным Белстата, во 2-м квартале по сравнению с 1-м белорусы начали меньше тратить на питание (на 2,3%).Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По данным Белстата о среднедушевых ресурсах населения, во 2-м квартале этого года до 200 рублей в месяц получали 4,2% белорусов. Напомним, среднедушевой доход - это не средняя зарплата, а общий объем самых разных доходов, который поделен на численность населения. Например, один человек получает пенсию, другой - стипендию, третий - пособие на ребенка... Эти суммы складывают, а затем делят на всех граждан страны.

Итак, что получилось? Каждый пятый белорус (19,9% населения) живет на сумму от 400 до 500 рублей в месяц. С доходом до 500 рублей проживает более 65% белорусов. И лишь каждый десятый (10,4%) живет в месяц на сумму 800 рублей и более. Напомним, что средняя зарплата по стране в июле составила 973 руб. 80 коп.

Зато по сравнению с 1-м кварталом этого года, во 2-м стало меньше самых бедных (тех, кто живет на сумму менее 200 рублей в месяц), пусть и всего на 0,4%. А самых богатых (800 рублей и больше в месяц на человека) получилось по новым подсчетам на 2,5% больше. В общем, жить мы стали чуть лучше.

При этом, по тем же данным Белстата, во 2-м квартале по сравнению с 1-м белорусы начали меньше тратить на питание (на 2,3%). Зато на оплату услуг потратили больше на 0,9%. Самая существенная часть расходов у белорусов приходится на питание - 39,9%.

На непродовольственные товары мы тратим в общей сложности 31,3% расходов, а на оплату услуг - 25,7%. Причем тут дороже всего обходится коммуналка - на ее оплату в среднем уходит 7,2% от всех расходов.

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