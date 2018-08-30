2018-08-30T18:43:31+03:00
Общество

Разница - в 40 рублей. На «поезде четырех столиц» белорусам станет выгоднее ездить в Ригу

Билеты уже можно купить в кассах белорусской железной дороги. Однако в новых поездах есть места только в купе и СВ.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В продажу поступили билеты на новый поезд "четырех столиц" Фото: архив "КП"В продажу поступили билеты на новый поезд "четырех столиц" Фото: архив "КП"
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С 28 сентября начнет курсировать новый «поезд четырех столиц» по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига. Долгое время точная стоимости билетов была неизвестна. Представители Украинской железной дороги обещали, что путешествие в купе по всему маршруту Киев - Минск - Вильнюс – Рига будет стоить 59 евро, это всего 142 белорусских рубля. Образованные пассажиры даже окрестили новый состав «поездом-лоукостом» по примеру самолетов.

Но сейчас стала известна цена билетов, и оказалось, билет в купе стоит несколько дороже обещанного - 67 евро или 163 рубля.

Мы решили проверить, выгодно ли белорусам будет добираться на новом поезде, скажем, в Киев и Вильнюс? Сразу оговоримся, в новом поезде нет плацкарта - только купе и спальные вагоны. Поэтому цены мы сравнивали именно на места купе.

Сейчас купе от Минска до Киева стоит около 130 рублей. В новом поезде «четырех столиц» это будет стоить 128 рублей 52 копейки. Не велика экономия!

Ехать на новом поезде в Вильнюс, теоретически, выгоднее: сейчас билет в купе в поезде по маршруту «Минск-Вильнюс» обойдется в 70-80 рублей, а в новом поезде он стоит 51 рубль 56 копеек. Но на практике чаще всего белорусы и литовцы пользуются скоростными поездами, билет в которые стоит всего 35-40 рублей. Поэтому выгода заключается скорее в том, что теперь добавился еще один поезд из Минска в популярный у белорусов Вильнюс.

Получится сэкономить на поездке в Ригу. Сейчас билеты в столицу Латвии из Минска стоят около 130 рублей, билет в купе в новом поезде обойдется в 92 рубля 53 копейки.

В кассе белорусской железной дороги говорят, что цены еще могут меняться, потому что тарифы привязаны к швейцарскому франку. И если происходит снижение курса белорусского рубля к швейцарскому франку, стоимость билетов повысится.

Купить билеты можно только в кассах БелЖД, предварительно забронировать - по телефону 151.

Напомним, из Киева «поезд четырех столиц» будет ходить по четвергам и пятницам, из Риги - по пятницам и субботам. В Минск он будет приезжать к полуночи, в 23.35, а отправляться в 00.02 в Вильнюс. Из Риги в Минск поезд прибудет в 20.17 и отправится в Киев.

Общее время в пути по всему маршруту - около 19 часов.

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