Эксперт-психиатр: "По меркам психиатрии Коржич был практически здоров"
Сегодня, 6 сентября, суд по Коржичу сделали на время закрытым. Журналистов попросили удалиться из зала суда. Однако после обеда судебное заседание по уголовному делу о гибели Коржича открыли.
Первым в суде выступил свидетель - государственный медицинский эксперт-психиатр Алексей Олекс. Он рассказал о соматоформной вегетативной дисфункции. Напомним, комиссия посмертной судебно-психиатрической экспертизы пришла к заключению, что Коржич страдал этим психическим расстройством.
- По меркам психиатрии он был практически здоров, - объясняет в суде Алексей Юрьевич. - Ни в одной литературе мы не найдем, чтобы для этого заболевания была характерна склонность к самоубийству. (...). Это достаточно легкое, кратковременое расстройство.
Гособвинитель уточняет у эксперта, сталкивался ли он с такими случаями самоубийства, где у человека были связаны ноги, а на голову наброшена майка.
- В своей практике подобных случаев, честно говоря, не встречал.
Мама Коржича Светлана Николаевна спрашивает свидетеля про психическое расстройство сына.
- Извините, что я так эмоциональна. Это мой единственый сын и я его потеряла.
Мать Александра Коржича Светлана Николаевна на суде задает свидетелям много вопросовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
По словам эксперта, в психиатрической квалификации этот диагноз есть.
- Это достаточно распространненый диагноз, которые ставят терапевты.
В суде выступил и эксперт-психолог Владимир Семенов.
Мама Коржича Светлана Николаевна задала ему вопрос:
- Вышел он из медроты, вели его в сопровождении в медпукт. У него психическое расстройство. Должны были ему организовать доставку в роту? Человек где-то улетучился и пропал.
- Я не являюсь работником здравоохранения, и что должны делать сотрудники воинской части я не знаю. Я не врач.
- Никто не знает. Кто за это ответит? Я еще поеду к президенту, - говорит на повышенных тонах Светлана Николаевна. - Просто никто ничего не знает, ничего не делает!
Медицинскому судебному эксперту Ивану Проваде показали в суде фотографии тела Александра Коржича.
- Это посмертные изменения. На телесные повреждения не похоже.
Эксперт рассказал, что в судебной медицинской литературе описаны случаи, когда человек перед самоубийством связывает себе конечности.
- Это мотивируется тем, что они хотят предотвратить попытку выбраться из петли, если они передумают в последний момент. Но это все литературные данные, - говорит Провада.
Эксперт о точечных отверстиях на голове Коржича: "Это манипуляции с трупом"
В суде также допросили медицинского судебного эксперта Сергея Золина, который проводил вскрытие тела Коржича. По его словам, с момента смерти Александра прошло не меньше трех суток.
- Ничего необычного я не нашел в трупе. Это труп человека, который повесился, - поясняет Золин.
- Откуда у сына точки на голове? - спрашивает Светлана Николаевна.
По словам эксперта, это не телесное повреждение, а последствия вскрытия - зашивание головы после разреза.
- Это манипуляция с трупом. Иначе мы не сможем проверить состояние головного мозга, - объясняет Золин.
Следы на запястьях он объяснил тем, что санитарки их связывают бинтом.
- Руки могут развалиться... Узкие коридоры, труп везут на каталке, - говорит свидетель.
Один из адвокатов обвиняемого поинтересовался, можно ли от эксперта скрыть умышленное убийство от повешения.
- Я думаю, что нет... В любом случае будут нестыковки (...), - объясняет специалист. - Хоть одна ссадина была бы. Нет следов насилия.
Как говорит эксперт, самоубийцы, которые связывают себе руки, ноги перед смертью, симулируют насильственую смерть.
- Повесить человека так, чтобы тот не оказывал сопротивление, невозможно. Хоть какая-то ссадина была бы.
Судебные слушания продолжатся завтра, 7 сентября.
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