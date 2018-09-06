Эксперт-психиатр: "По меркам психиатрии Коржич был практически здоров"

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-06T19:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 сентября, суд по Коржичу сделали на время закрытым. Журналистов попросили удалиться из зала суда. Однако после обеда судебное заседание по уголовному делу о гибели Коржича открыли.

Первым в суде выступил свидетель - государственный медицинский эксперт-психиатр Алексей Олекс. Он рассказал о соматоформной вегетативной дисфункции. Напомним, комиссия посмертной судебно-психиатрической экспертизы пришла к заключению, что Коржич страдал этим психическим расстройством.

- По меркам психиатрии он был практически здоров, - объясняет в суде Алексей Юрьевич. - Ни в одной литературе мы не найдем, чтобы для этого заболевания была характерна склонность к самоубийству. (...). Это достаточно легкое, кратковременое расстройство.

Гособвинитель уточняет у эксперта, сталкивался ли он с такими случаями самоубийства, где у человека были связаны ноги, а на голову наброшена майка.

- В своей практике подобных случаев, честно говоря, не встречал.

Мама Коржича Светлана Николаевна спрашивает свидетеля про психическое расстройство сына.

- Извините, что я так эмоциональна. Это мой единственый сын и я его потеряла.

Мать Александра Коржича Светлана Николаевна на суде задает свидетелям много вопросовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По словам эксперта, в психиатрической квалификации этот диагноз есть.

- Это достаточно распространненый диагноз, которые ставят терапевты.

В суде выступил и эксперт-психолог Владимир Семенов.

Мама Коржича Светлана Николаевна задала ему вопрос:

- Вышел он из медроты, вели его в сопровождении в медпукт. У него психическое расстройство. Должны были ему организовать доставку в роту? Человек где-то улетучился и пропал.

- Я не являюсь работником здравоохранения, и что должны делать сотрудники воинской части я не знаю. Я не врач.

- Никто не знает. Кто за это ответит? Я еще поеду к президенту, - говорит на повышенных тонах Светлана Николаевна. - Просто никто ничего не знает, ничего не делает!

Медицинскому судебному эксперту Ивану Проваде показали в суде фотографии тела Александра Коржича.

- Это посмертные изменения. На телесные повреждения не похоже.

Эксперт рассказал, что в судебной медицинской литературе описаны случаи, когда человек перед самоубийством связывает себе конечности.

- Это мотивируется тем, что они хотят предотвратить попытку выбраться из петли, если они передумают в последний момент. Но это все литературные данные, - говорит Провада.

Эксперт о точечных отверстиях на голове Коржича: "Это манипуляции с трупом"

В суде также допросили медицинского судебного эксперта Сергея Золина, который проводил вскрытие тела Коржича. По его словам, с момента смерти Александра прошло не меньше трех суток.

- Ничего необычного я не нашел в трупе. Это труп человека, который повесился, - поясняет Золин.

- Откуда у сына точки на голове? - спрашивает Светлана Николаевна.

По словам эксперта, это не телесное повреждение, а последствия вскрытия - зашивание головы после разреза.

- Это манипуляция с трупом. Иначе мы не сможем проверить состояние головного мозга, - объясняет Золин.

Следы на запястьях он объяснил тем, что санитарки их связывают бинтом.

- Руки могут развалиться... Узкие коридоры, труп везут на каталке, - говорит свидетель.

Один из адвокатов обвиняемого поинтересовался, можно ли от эксперта скрыть умышленное убийство от повешения.

- Я думаю, что нет... В любом случае будут нестыковки (...), - объясняет специалист. - Хоть одна ссадина была бы. Нет следов насилия.

Как говорит эксперт, самоубийцы, которые связывают себе руки, ноги перед смертью, симулируют насильственую смерть.

- Повесить человека так, чтобы тот не оказывал сопротивление, невозможно. Хоть какая-то ссадина была бы.

Судебные слушания продолжатся завтра, 7 сентября.