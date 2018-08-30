2018-08-30T13:56:46+03:00
Общество

Минчанин, который в 70 лет выиграл грин-карт: «Америка - это трудовой лагерь с усиленным режимом питания»

Михаил рассказал «Комсомолке» о том, почему в США проще искать работу, чем в Беларуси, и как обустроить за океаном свой быт [фото]
Дарья ПУТЕЙКО
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Михаил начал в 70 лет вторую жизнь: уехал в США и устроился там на работу.Михаил начал в 70 лет вторую жизнь: уехал в США и устроился там на работу.
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Михаил Бенц - программист и музыкант из Минска, который последние полтора года прожил в Миннеаполисе, штат Миннесота.

«ЕСЛИ БЫ Я МОГ НАЙТИ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ, НИКУДА НЕ ПОЕХАЛ БЫ»

- Когда мне позвонили и сообщили, что я выиграл грин-карту, я только-только отпраздновал 70-летний юбилей. Я совершенно этого не ожидал, потому что в агентстве, в которое я обращался несколько лет назад, случайно отправили мою анкету повторно. Сотрудник очень извинялся, но я обрадовался.

Дело в том, что восемь лет назад у меня родился сын. Если бы я мог обеспечить свою семью, работая в Беларуси, никуда бы не поехал. Зачем? На своей последней работе в Минске я зарабатывал до 3,5 тысячи долларов, но сейчас хватило бы и полутора-двух.

- А в Беларуси искали работу?

- Конечно! У меня большой опыт, я работал программистом с 1969-го по 2016 год. Я рассылал резюме, но мне вообще не перезванивали, никакой реакции. Только один раз пригласили на интервью, когда я не указал в анкете возраст. Они меня как увидели!.. «Да, у вас действительно большой опыт, но мы же не можем вас взять просто программистом. С такими компетенциями, как у вас, мы должны были бы предложить вам должность замдиректора по науке, но она у нас, к сожалению, занята». Вежливо отказывают.

- А если сказать «Я согласен и программистом»?

- «Ой, ну что вы, что вы…»

- То есть если бы вы нашли работу тут, не поехали бы в США?

- Нет.

- Но вы поехали. Не жалеете?

- Америка - намного более богатая страна, чем Беларусь. Было бы странно ожидать, что, приехав туда, я стал бы жить хуже. Но что было делать? У меня ребенок, его надо кормить, растить. Я всю жизнь в первую очередь заботился о своей семье. Сейчас мечтаю о том, чтобы сын жил в свободной стране, с паспортом которой он может поехать почти в любую страну мира.

«ЖИТЬ В АМЕРИКЕ МОГУТ ДАЖЕ САМЫЕ БЕДНЫЕ: МОЖНО ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ $25, А ЕДУ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО»

- Сколько прошло времени от сообщения, что вы выиграли, до того, как сели в самолет до Нью-Йорка?

- В 2016 году я начал оформлять документы. Прошел интервью в Варшаве и через полгода уехал.

Грин-карт - это не американское гражданство, это разрешение на проживание и работу в Америке. Она не дает никаких преимуществ или льгот. Американское правительство рассчитывает на то, что приедут молодые и энергичные люди, которым не нужна будет помощь, в отличие от, скажем, беженцев.

Чтобы уехать в Америку, нужны деньги. Мои знакомые, которые уезжали раньше, продавали квартиры, машины. Я же прилетел с 1500 долларов в кармане. Жена с ребенком остались в Минске.

Я проработал в Беларуси 55 лет. Когда я уезжал, у меня была пенсия 135 долларов. Сейчас, может, 150, она же повышалась. Когда же я приехал в США, мне через неделю стали платить по 540 долларов в месяц. Просто за то, что я пенсионер. Половину наличными, половину талонами на питание - и на тот момент я не проработал в США ни дня.

Даунтаун (деловой центр) Миннеаполиса. Здесь Михаил жил прежде чем переехать в новую квартиру.

Даунтаун (деловой центр) Миннеаполиса. Здесь Михаил жил прежде чем переехать в новую квартиру.

- Как вы обустраивались на новом месте?

- Первые пару месяцев я жил у своей старшей дочки, которая уехала в Америку много лет назад. За это время она помогла мне в том числе встать в очередь на социальное жилье. Вот последнее предложение, которое мне пришло: за однобедрумные апартаменты (квартира с кухней, ванной, туалетом, гардеробной, гостиной и одной спальней), которые вообще стоят $1300 в месяц, я буду платить 30% от своего дохода. То есть где-то $550. Если заработаю больше, тогда столько, сколько он стоит. А если вдруг окажусь без работы, то меня никто не выгонит, а платить я буду всего $25. Но в разных штатах по-разному, я знаю только, как в Миннесоте.

Вид из окна. Красота!

Вид из окна. Красота!

Кухня. Очень много ящиков, плита, холодильник.

Кухня. Очень много ящиков, плита, холодильник.

Гостиная или, как говорят в США, ливин-рум.

Гостиная или, как говорят в США, ливин-рум.

Михаил пока только обживается. В гостиной стоит диван, рабочий стол, вот такой легкий стол со стулом.

Михаил пока только обживается. В гостиной стоит диван, рабочий стол, вот такой легкий стол со стулом.

Это спальня. Ну что еще нужно мужчине?

Это спальня. Ну что еще нужно мужчине?

Так выглядит ванная комната.

Так выглядит ванная комната.

- Какие еще есть расходы?

- За все коммунальные платежи у меня уходит 675 долларов. За телефон - 10 долларов в месяц: включены звонки, сообщения, пара гигабайт интернета. И я ни разу не использовал все полностью.

- А еда?

- У меня на еду в месяц уходит около 300 долларов - это совсем немного. Она стоит там примерно так же, как в Беларуси. Ассортимент тот же, нет разве что кефира, но он продается в русских магазинах. С голоду в Америке не умрешь.

Если у человека действительно совершенно нет денег, он может обратиться в специальный пункт, где еду дают бесплатно. Нормальную еду: макароны, замороженные тушки кур, фрукты… Люди приезжают, загружают багажник, уезжают. С нашим менталитетом к такому пункту стояла бы круглосуточная километровая очередь, хапали бы и хапали. А там - нет. Туда приезжают действительно бедные люди. Я не знаю, может, кто-то и делает на этом деньги, но это не огромная проблема, о которой было бы известно. Я, например, никогда туда не ездил.

Вот сигареты очень дорогие. Любая пачка стоит 10 долларов. Если курить так, как я курил в Беларуси, то это 300 долларов в месяц - пришлось бросить.

- Одежда?

- Вся намного дешевле, плюс ее тут покупают на распродажах. Например, я купил невероятный пиджак какой-то крутой фирмы, который стоил 200 долларов, за 35. Джинсы - за 25 (были 100). Американцы - прагматичные люди. Они умеют считать деньги.

«40% МОИХ ПАССАЖИРОВ НЕ ВЫЖИЛИ БЫ В БЕЛАРУСИ»

- Как вы искали работу?

- Помогли знакомые, они знали, что требуются водители в транспортную фирму. Я позвонил. Мне сказали: «Окей, приезжайте, надо будет только пройти медосмотр». Приехал, сдал кровь-мочу на наркотики. Сказали: все нормально, теперь надо прослушать лекции о том, как ухаживать за больными. Я прослушал, узнал, как делать искусственное дыхание, другую полезную информацию, получил лицензию. Потом один день проездил бесплатно с другим водителем, чтобы посмотреть, что к чему - и все, назавтра вышел на работу.

На такой машине Михаил возит пациентов.

На такой машине Михаил возит пациентов.

- Когда вас нанимали, кого-нибудь удивил ваш возраст?

- Не-ет! Я приехал, улыбающийся хозяин выдал мне машину. Я вошел в систему, посыпались заказы.

- Как это работает?

- В нашу фирму обращаются страховые, которым нужен транспорт для клиентов, обслуживающихся в разных клиниках. Они предоставляют нам базы данных, кому куда надо, а мы их развозим. Система похожа на Uber: садишься за руль, включаешь планшет - и видишь, за кем нужно ехать и в какой именно госпиталь везти.

Я вожу инвалидов. Одна из самых удивительных пассажирок - Соня. На вид ей лет 45, она невероятно жизнерадостная. У нее с рождения нет рук и ног, одно туловище. Из него торчат две ступни с очень развитыми пальцами, которыми она управляет своим электрифицированным креслом. Она так носится на нем! На одном плече у нее закреплен телефон: номер она набирает языком, очень активно разговаривает. Соня частенько просит меня подкурить ей: «Майкл, возьми в левом кармане сигареты, в правом - зажигалку».

Еще меня поразила одна девушка, которая была совершенно недвижима. У нее пробито горло, установлен аппарат, который помогает ей дышать. И она живет полноценной жизнью! Прямо перед ее лицом в кресле установлен экран, с помощью которого она им управляет.

- Как?

- Затылком! У нее двигается только шея. Нажала под одним углом - поехала вправо, под другим - влево. И общается: как-то мы приехали в госпиталь, девочки в регистратуре растерялись - видимо, она никогда прежде у них не была. Но она уверенно подкатила, и зазвучал голос: «Меня зовут так-то, я приехала для того, чтобы сделать такие-то процедуры». Она выбрала нужную запись на экране и запустила. Такая воля к жизни!

Еще была другая девушка, полностью парализованная. Одни глаза живые. И она управляла своей коляской слюной. Во рту установлены две трубочки - в зависимости от того, куда ей надо, она ее направляла. Я посмотрел: там столько было наворочено разной техники! Но сделали же, не бросили ее. Процентов сорок людей, которых я вожу, в Беларуси не выжили бы.

Так выглядит внутри большая машина, на которой перевозят инвалидов на колясках и тех, кто совсем не может передвигаться сам.

Так выглядит внутри большая машина, на которой перевозят инвалидов на колясках и тех, кто совсем не может передвигаться сам.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Просыпаюсь между 4 и 6 утра, еду по адресам, которые присылают с вечера, а с 7 утра диспетчер добавляет в маршрутный лист новые. Если работа идет все время, без остановок и обеда, то можно сделать 18 - 19 поездок. Смена может длиться 10 - 14 часов. Оплата сдельная, в месяц получается 2 - 3 тысячи долларов, хватает и на жизнь, и на то, чтобы отправить семье в Минск.

- А почему вы не пошли работать программистом?

- Программист с хорошим английским найдет работу в США в течение месяца. Но если языка почти нет, как у меня, то все усложняется. Считай, что если ты пошел работать не по специальности, то ставишь временный крест на всем остальном. Английский будешь учить очень медленно, времени просто не будет. Я учу его по вечерам.

Мои друзья, которые поехали в Америку раньше, не шли работать, проедали последние деньги, пока не находили именно ту работу, на которую были нацелены.

- А какая разница в зарплатах?

- Неквалифицированный труд в США стоит намного дешевле, чем квалифицированный. Если пересчитать, то у меня получается $15 - 19 в час. Абсолютный максимум, который может заработать водитель - 65 тысяч долларов в год.

А квалифицированный ценится. Я выложил на сайт по поиску работы свое программистское резюме. Его оценили и написали - от 85 тысяч. Получается, что студент после университета может с первого дня получить то, что для водителя предел.

- А сколько вам предлагали?

- Приходили предложения и на 120, и на 180, и даже на 200 тысяч в год. Проблема в английском, отвечают: «Жаль! Мы очень на вас рассчитывали, быстрее подтягивайте». Я пишу на многих языках программирования, но в резюме указал COBOL, PL/I - языки, которые там очень востребованы, но на которых молодежь не хочет работать, это большие машины, мейнфрейм.

«МНЕ ЗДЕСЬ НИ РАЗУ НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ОТКАЗАЛ»

- Что вас больше всего удивило в США?

- Всеобщая доброжелательность. В одну из первых рабочих поездок у меня сбился GPS и показал не тот адрес. Я вошел в фойе, осторожненько подошел к девушкам, которые регистрируют больных. Поднимают глаза: «Вам помочь?» Говорю: «Йес, у меня тут адрес неправильно показало, может, знаете, где это? Айм драйвер, у меня тут пейшент. И я плохо говорю по-английски».

Они тут же включились в решение проблемы: отвели меня за свой прилавок, привезли на треножнике компьютер-переводчик, запустили русский язык. Мы разобрались, куда мне надо. Одна жестами показала, куда мне надо. Вторая взяла листочек и нарисовала схему как ехать. А третья в это время распечатала карту. Бросили свои дела ради меня! Сразу вспомнил больницу скорой помощи в родной Курасовщине и в красках представил, как бы меня уже пять раз послали.

А вот еще история, не так давно случилась. Толкаю по коридору каталку с пациенткой, иду, задрав голову, ищу, куда мне. Замечаю обход: седовласый профессор, а за ним целая процессия. Он заметил меня, подошел: «Хелп ю?» Я показываю ему карточку, он кивает - и начинает нас вести. И вся процессия - за нами. Шли далеко, наверное, метров 150! Невероятно, он вообще-то был очень занят.

Но люди, конечно, есть разные. Есть отличные, а есть сволочи. Больные люди, которых я вожу, могут и покричать, чуть ли не матюкнуться, но это понятно - им больно. На это я не обращаю внимания: «Сорри, я по-английски почти не говорю».

- А что еще впечатлило?

- Больницы. Три-четыре этажа, фонтаны, так красиво! Сразу видно, что в медицине деньги есть. Я первый раз подумал, что ошибся и вошел в музей. Несколько корпусов, связанные продуманными коммуникациями - подземными, надземными переходами. Можно пройти несколько улиц, попасть в другой корпус и так и не выйти из здания. Есть зоны отдыха, кафе.

Палаты одноместные. По крайней мере я не видел, чтобы лежали по двое. У каждого - громадный телевизор. Каждая палата - как операционный стол. Все в датчиках, показатели выведены на экран, все сразу видно. Как только сердце замерцало, например, к тебе сразу подойдут.

А еще я не видел там ни на ком бахил. При этом так чисто! Каждые полчаса уборщик проходит и моет. Неважно, чисто или грязно, у него график. Ну и, разумеется, никому в голову не придет идти туда совсем уж в грязи.

Разве можно предположить, что судьба занесет тебя в 70 лет на прогулку по реке Миссисипи?

Разве можно предположить, что судьба занесет тебя в 70 лет на прогулку по реке Миссисипи?

На прогулку по Миссисипи отправились на катере.

На прогулку по Миссисипи отправились на катере.

Вид с катера.

Вид с катера.

- Удивительно!

- Я не припомню ни одного случая, чтобы мне кто-то где-то в чем-то отказал. Отношение исключительно уважительное! Кассир спросит, как дела, что-нибудь заметит - все очень культурно. Видел такую сцену: чернокожий покупатель пробил на кассе свои покупки и попросил у кассира сигареты. А они продаются в другом месте с отдельной кассой, метрах в пяти. Она спросила, какие, поднялась, купила и принесла - пожалуйста. Я просто обалдел! У нас я не знаю, что бы сказали на такую просьбу. Еще все кассиры стоят за кассой, никто не сидит.

- А из неприятного?

- Наверное, только то, что многие неопрятно одеты. Странная мода у ребят - штаны, спущенные ниже попы с опущенной до колена ширинкой, прикрытой только трусами. Американцы особенно на одежде не заморачиваются. Если увидишь в городе более-менее прилично одетую женщину, это с высокой степенью вероятности будет европейка.

- Какие у вас дальше планы?

- Переехать в субсидированное жилье, выучить английский, найти работу по специальности, вызвать сюда свою семью, вырастить сына и дожить до того дня, когда я буду иметь возможность помочь маме и своим детям. Только бы мама дожила до того времени.

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