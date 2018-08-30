Крупный пожар в Минске: горело здание «Белтяжмаш-развитие»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-30T13:50:20+03:00

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В полдень почти из всех районов Минска был виден огромный клуб дыма. Изначально сообщалось, что горело административное здание ОАО «Минскмебель».

В полдень почти из всех районов Минска был виден огромный клуб дыма.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- В 11:53 на номер 101 поступило сообщение о загорании в мебельном центре по улице Веры Хоружей 25. На место прибыло порядка 19 единиц техники. По прибытию наблюдался черный густой дым. Возгорание было на кровле, горел утеплитель на общей площади 70 квадратных метров. В 12:06 пожар был локализован, в 12:11 – ликвидирован. Информации о пострадавших нет, - рассказала KP.BY официальный представитель МЧС города Минска Ольга Мельченко.

Пожар быстро ликвидировали.Фото: Владимир КРИУЛИН

Позже в МЧС сообщили предварительную версию причины возгорания: нарушение правил безопасности при проведении огневых работ (на объекте ведется модернизация). Рабочие работали с болгаркой, которая, вероятно, и дала искру.

Также уточнили, что горело административное здание ООО «Белтяжмаш-развитие».

Многих пожар напугал. Фото: Оксана Крищанович

Очевидец пожара Клавдия Ивановна рассказала:

- Во дворе дома по Кульман, 15 гуляли с правнуком. Увидели клуб дыма. Пошли с ним посмотреть. Пока пришли, издалека слышали, как пожарные ехали, едва второй проем не начал гореть.

- Когда вышли из магазина, увидели большую тучу. Было очень страшно, - рассказала школьница Екатерина.