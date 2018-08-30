Чем прививать ребенка, если не «Эупентой»?

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-30T13:56:46+03:00

Смерть младенца после прививки в Ганцевичах повлекла за собой расследование и разбирательство относительно вакцины, ввезенной в страну Фото: Shutterstock

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После истории в Ганцевичском районе, где после прививки умер двухмесячный Кирилл, в поликлиниках стали предлагать альтернативную вакцину для детей. Напомним, привить ребенка от гепатита, дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции можно в любой поликлинике, а также в некоторых медицинских центрах.

- Может, это совпадение, но как раз после событий в Ганцевичском районе в нашей минской поликлинике начали обзванивать родителей, которым скоро вести малышей на ревакцинацию, - рассказывает минчанка Надежда. - Мол, приходите, есть французская вакцина «Инфанрикс». Стоить прививка будет 41 рубль с небольшим. Раньше нам могли позвонить и просто пригласить на прививку, а тут сразу же говорят о вакцине. Уже сходила, пересмотрела все бумаги, чтобы вакцина производилась действительно во Франции, а не в каком-то представительстве, и только потом заключила договор на оказание платной услуги. И когда надо будет делать прививку, попрошу в процедурном кабинете показать ампулу и коробку.

Кстати, прежние прививки своему сыну (ему теперь 1 год и 8 месяцев) Надежда делала тоже платно.

- Тогда всем кололи бесплатный АКДС, я наслушалась и начиталась отзывов о побочке. А по старшему 5-летнему сыну я помню, что «Пентаксим» переносился хорошо. Правда, тогда ребенку все делали бесплатно, а младшему пришлось платить по 80 - 90 рублей за вакцинацию. Со второй прививки начались проблемы с поставками вакцины, муж по несколько раз в неделю ходил в поликлинику, но препарат то не завезли, то просили ждать - вот-вот будет. В итоге месячное «приходите завтра» надоело, и мы обратились в платный центр - цена была на пару рублей дороже.

Надежда говорит, что когда делала платные и недешевые прививки младшему сыну, большинство мамочек на детских площадках смотрели на нее, мягко говоря, с удивлением. Но она стояла на своем: если есть проверенная вакцина, лучше доплатить, но не рисковать здоровьем ребенка.

Правда, так история обстоит не во всех поликлиниках. В некоторых предложили, как и раньше, привить ребенка «Эупентой».

- Это другая серия, никакого отношения к той истории не имеет, - заверили нас в нескольких столичных учреждениях здравоохранения.

В одном из частных медицинских центров тоже предлагают в качестве альтернативы вакцину «Инфанрикс», но бельгийского производства - от дифтерии, столбняка и коклюша. Стоит такая прививка 45 рублей 32 копейки. Есть вакцина от тех же вирусов, что и «Эупента», - «Гексоксин» за 95 рублей 10 копеек.

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