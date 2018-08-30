Облава на свадьбе пятидесятников и транспарант на Каменецкой веже

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-30T15:33:58+03:00

На старых фото сохранились позабытые страницы истории - например, свадьба пятидесятников в послевоенные десятилетия или транспаранты к 1 Мая. Фото предоставлено организаторами конкурса

Изменить размер текста: A A

Юные белорусы присылали фото на конкурс «Па-за кадрам: ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці» и сопровождались семейными историями. «Комсомолка» выбрала несколько интересных снимков и рассказов.

Проволока в колесо велосипеда под заказ и купальник своими руками

На маленьком фото привлекают внимание не только девочки на первом плане, но и фон, на котором они снялись. Оказывается, это сохранившаяся до наших дней ограда костела святого Николая в деревне Свирь Мядельского района.

- Некалькі дзяўчат трымаюць у руках букецікі з кляновых лістоў. Дрэва расло там да нядаўняга часу. Але два гады таму, калі пачалася рэстаўрацыя фасаду касцела, клён спілавалі, маўляў, цень, які стварае яно, не дае даху высахнуць ад ападкаў і псуе выгляд храма.

А костельная ограда на втором плане сохранилась в деревне Свирь и по сегодняшний день. Фото предоставлено организаторами конкурса

Кстати, у снимка есть точная дата – 9 октября 1958 года. Это день рождения одной из героинь снимка (первой слева). А в центре кадра в шляпке – бабушка Надежды Сиськевич, автора работы конкурса, который проводился представительством Немецкой ассоциации народных университетов в Беларуси и молодежной организации «Гісторыка».

На снимке 1957 года, сделанном в Гродно, - Ирина Белецкая (слева) с подругой. Велосипедные прогулки по 20 км тогда для героинь кадра были нормой. Их железные кони - без рамы, так называемые «дамки», которые считались женскими моделями велосипедов.

И после войны велосипед был не просто средством передвижения, но и имел атрибуты стиля. Фото предоставлено организаторами конкурса

- А заднее колесо велосипеда Ирины украшено цветной проволокой, протянутой между спицами. Это в ту пору считалось очень модными, такую работу делали умельцы, - рассказывает со слов Ирины Белецкой ее внучка Анастасия Черкес.

Кстати, она обращает внимание на наряд Ирины и ее подруги:

- Путешественницы одеты в куртки и широкие шаровары. Брюки в ту пору женщины практически не носили, исключение делалось для занятий спортом и турпоходов. Поскольку погода холодная, на голове Ирины – модный в то время берет, у ее подруги на голове повязан платок. На ногах – удобная обувь.

Купальники в 1950-х нередко делали своими руками. Фото предоставлено организаторами конкурса

И еще один снимок от Анастасии. В 1955-м Ирина Белецкая как передовик производства получила от работы путевку в дом отдыха «Россь» Гродненского района. На снимке она с соседкой по комнате.

- Тогда купальники, как правило, шили сами, даже были специальные книги с выкройками и подробной пошаговой инструкцией, как пошить купальник, бюстгальтер, трусы, ночную сорочку и так далее. Считалось важным, чтобы женщина была рукодельницей.

Староверы не снимались – считали это грехом

На фото, которое нашла в семейном альбоме Алеся Новокрещенова, - типичное собрание колхозников в начале 1960-х.

Собрание в колхозе выглядело так. Фото предоставлено организаторами конкурса

- Тогда начался период хрущевских реформ, райкомы разделили на промышленный и сельскохозяйственный отделы. Прадедушка работал в сельскохозяйственном, и дома его практически не бывает. А еще тогда было много агитационных поездок по району с рассказом о том, как мы вскоре «построим коммунизм».

Так выглядела индивидуальная работа в агитационной поездке. Фото предоставлено организаторами конкурса

Снимок из архива Александры Гавриловой интересен не только тем, что там изображены ее прапрабабушка и прапрадедушка Евдокимовы Елена Петровна и Антон Федулович и их соседи по деревне Викторовка Кировского района Могилевской области.

- Прапрадедушка был лучшим плотником, прапрабабушка вела хозяйство, смотрела за детьми, которых было двенадцать, сосед Василий был кузнецом. Снимок сделан в 1960-е годы зятем одного из сельчан, человеком неместным. По фото видно, замечает Александра, - что люди заранее не готовились к съемке – просто присели на лавочку передохнуть.

В семье староверов фотографироваться считалось грехом, так что это редкий снимок. Фото предоставлено организаторами конкурса

Оказывается, что снимок уникален еще и по другой причине. Предки Александры – старообрядцы, которые вели довольно строгий образ жизни и считали фотографироваться неприемлемым для себя, а порой и грехом.

Вероника Островская показала снимок, который сделали в витебской школе рабочей молодежи – примерно такой же, как показана в советском фильме «Девчата». Правда, замечает она, в годы послевоенного восстановления посещаемость подобных школ была не ахти – страна восстанавливалась после войны.

Школа рабочей молодежи в Витебске в чем-то напоминает сцену из фильма "Девчата". Фото предоставлено организаторами конкурса

А вот рассказ о домашнем детском празднике середины 1980-х, который Иван Свидунович записал со слов Алены Сулавко.

- Самым запоминающимся Днем рождения стал праздник Елены Пчельник, которая была на год меня старше. На таком я ни разу, ни до этого, ни после, не была. Леночка была дочерью офицера. Семья была в постоянных переездах: Лена училась в нашей школе с первого по седьмой класс. В 1984 году ее папу Бориса перевели для продолжения службы в Венгерскую Народную Республику. Как сложилась ее дальнейшая судьба мне неизвестно. Мама Лены тщательно продумала весь сценарий праздника. Нам накрыли очень вкусный стол. Придумали конкурсы и танцевальную программу, а всем гостям вручили маленькие сувенирчики от именинницы. Ведь всегда было принято наоборот: гости дарят подарки, а именинник их принимает. Мы были в неописуемом восторге! Помню, домой я вернулась с чувством огромного счастья! Через пару дней нам вручили на память фотографии этого незабываемого дня рождения.

Необычным на этом детском дне рождения было многое: сценарий, антураж, маленькие подарки гостям. Фото предоставлено организаторами конкурса

На свадьбе пятидесятников не было обручальных колец

Три участницы конкурса Сабина Алиева и Анастасия и Катерина Романовские рассказали и показали, как проходила свадьба пятидесятников в 1960-х. Причем действие на фото, где есть и люди в возрасте, и молодежь, явно проходило ночью в лесу, а все организовывалось тайком. Оказывается, тут была настоящая интрига.

Церемония бракосочетания у пятидесятников. Фото предоставлено организаторами конкурса

- Разбіўшыся на некалькі груп, запрошаныя са станцыі рушылі ў вёску. Адну купку людзей напаткаў патруль, астатнія рэціраваліся ў лес. Чэрвеньская спякота, адсутнасць пітва і нявызначанасць значна прарэдзілі рады. З надыходам ночы пад’ехаў сваяк з добрай навіной: аблогу знялі. Там жа і сфатаграфаваліся на памяць, бо не ведалі, што будзе заўтра. Але наступным ранкам усё прайшло як трэба. Пару абвянчаў прэсвітар (абавязкова ў нядзелю). На фота бачны момант, калі маладыя ў знак згоды кахаць адзін аднаго «аж пакуль смерць не разлучыць нас» пабраліся за рукі, пярсцёнкаў не давалі. Пасля збору папрацаваў фатограф (вясковец з фотаапаратам), а пасля ўсіх запрасілі ў хату. Толькі пасля вянчання муж і жонка мелі права стаяць побач. Распісваліся заўсёды загадзя, а ўжо адзначалі вяселле праз некалькі дзён.

На свадьбе у пятидесятников не было спиртного. Фото предоставлено организаторами конкурса

Звычайна пяцідзясятніцкае вяселле доўжылася два дні: першы – у маладога, а другі – у маладой. Аднак у першы дзень маладая не сядзела побач з абраным, яна была ў якасці прыслугі: дапамагала па кухні, абслугоўвала стол жаніха. Апранута была крыху больш урачыста, чым звычайна. Змучаныя за першы дзень госці, крыху падсілкаваўшыся, ледзь не адразу разбрыдаліся на начлег. У сервіроўцы стала кідаецца ў вочы адсутнасць гарэлкі. Затое багата розных страў і салодкага. З пітва – квас і кампот. Пасля абеду ў праграме такога свята няма танцаў. У нейкім сэнсе, гэта больш вольнае і працяглае па часе набажэнства. Кіраваў ім сват, аб’яўляючы асобныя «нумары». Звычайна на гэту пасаду запрашалі вопытнага, сталага пяцідзясятніка – кіраўніка. А ў тэматыцы песень, вершаў, паэм і аповедаў абыгрываліся рэлігійныя тэмы.

Пятидесятники сфотографировались после ночной облавы. Фото предоставлено организаторами конкурса

Сразу несколько кадров прислала на конкурс Юлия Пашкевич – все они о Каменце. Собственно, по видам города узнать его несложно – выдает Каменецкая башня. Правда, вряд ли мы помним о временах, когда на уникальное строение XIII века украшали праздничные транспаранты, к примеру, к 1 Мая.

Каменец несложно узнать на фото благодаря фактурной башне. Фото предоставлено организаторами конкурса

Присмотритесь не только к героям снимка, но и к украшению башни в Каменце. Фото предоставлено организаторами конкурса

- Все снимки из архива моей учительницы русского языка Валентины Михайловны Демидюк (в девичестве Силивонец) в Свищевской средней школе Каменецкого района. Тут есть и вид на район местного Шанхая, и бытовая сцена с недавно отелившейся коровой и теленком, и речка Лесная была излюбленным местом отдыха.