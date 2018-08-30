2018-08-30T22:00:20+03:00
Звезды

Финал нацотбора детского «Евровидения-2018»: Модель, танцоры и выпускники «Голоса»

31 августа мы узнаем, кто представит Беларусь на международном конкурсе. А пока «Комсомолка» знакомит с десятью финалистами нацотбора [фото]
Эвика ОТТО
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31 августа мы узнаем, кто представит Беларусь на международном конкурсе. Фото: Белтелерадиокомпания31 августа мы узнаем, кто представит Беларусь на международном конкурсе. Фото: Белтелерадиокомпания
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1. Группа «Мята» - «Однажды»

Группу «Мята» к конкурсу готовит звездный педагог по вокалу Ольга Дроздова. Фото: личный архив

Группу «Мята» к конкурсу готовит звездный педагог по вокалу Ольга Дроздова. Фото: личный архив

Группу «Мята» к конкурсу готовит звездный педагог по вокалу Ольга Дроздова. Это 5 талантливых девчонок. Полина Павлющенко участвовала в 4-м сезоне украинского шоу «Голос. Діти» в команде Monatika. Маша Ероховец боролась за победу в «Украіна мае талант. Діти». Даша Марцынкевич победила в белорусском хит-параде на ОНТ «Эволюция. Дети». А Алина Маркевич не понаслышке знает, каково быть артисткой - она дочь известной певицы и телеведущей Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича.

2. Даниэль Алекс Ястремский -Time

Перед финалом 14-летний певец дал концерты в 12 городах Беларуси. Фото: Никита БЕЗРУКОВ

Перед финалом 14-летний певец дал концерты в 12 городах Беларуси. Фото: Никита БЕЗРУКОВ

Даниэль представлял Беларусь на детской «Новой Волне» в 2017 году, пробовался в проекты «Голос. Дети» и «Украіна мае талант. Діти». Преподаватель по вокалу у него также Ольга Дроздова. Перед финалом 14-летний певец дал концерты в 12 городах Беларуси.

3. «LIZAМЕЯ» - «Зорка»

Елизавета будет выступать с балетом: один из танцоров - ее старший брат Артур. Еще двое братьев. Фото: Дарья Русан

Елизавета будет выступать с балетом: один из танцоров - ее старший брат Артур. Еще двое братьев. Фото: Дарья Русан

10-летняя Елизавета Мея- одна из двух финалистов из регионов. Юная певица родом из Жодино. В этом году девочка прошла в финал детского конкурса на «Славянском базаре». Песню для «Евровидения» написал Сергей Сухомлин.

Елизавета будет выступать с балетом: один из танцоров - ее старший брат Артур. Еще двое братьев: 5-летний Игнат и 3-летний Глеб, войдут в группу поддержки.

4. Артем Скороль - «Улыбнись»

Конкурсную песню «Улыбнись» написал певец Саша Немо, а Артем стал соавтором стихов.Фото: личный архив

Конкурсную песню «Улыбнись» написал певец Саша Немо, а Артем стал соавтором стихов.Фото: личный архив

С 12-летним артистом занимается звездный преподаватель Светлана Стаценко (мама Ксении Ситник). Конкурсную песню «Улыбнись» написал певец Саша Немо, а Артем стал соавтором стихов.

5. Ангелина Ярощук - Felling Good

Постеры Ангелины висят сейчас даже в минском метро. фото: Инстаграм

Постеры Ангелины висят сейчас даже в минском метро. фото: Инстаграм

Шансы выиграть у 12-летней минчанки Ангелины Ярощук вдвое выше, чем у остальных финалистов. Юная артистка будет выступать в финале нацотбора также в составе группы Monkey Tops. Ангелина занимается в продюсерском центре Uzari Production. Ее постеры висят сейчас даже в минском метро.

6. Вокальная группа Monkey Tops - «На Стиле»

Девичья группа Monkey Tops образовалась в 2018 году на базе продюсерского центра Uzari Production. Фото: Uzari Production

Девичья группа Monkey Tops образовалась в 2018 году на базе продюсерского центра Uzari Production. Фото: Uzari Production

Девичья группа Monkey Tops образовалась в 2018 году на базе продюсерского центра Uzari Production. Это четыре девочки - Майя Сивец, Алина Кавкель, Ксения Халковская и Ангелина Ярощук. Сначала они танцевали, а потом решили: почему бы еще и не запеть.

7. Мария Жилина - Welcome To My Belarus

13-летняя исполнительница второй год подряд участвует в финале нацотбора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя исполнительница второй год подряд участвует в финале нацотбора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя исполнительница второй год подряд участвует в финале нацотбора. Маша занимается в Национальном центре музыкального искусства им. Мулявина со Светланой Стаценко.Маша исполнит композицию Евгения Алейника и Юлии Быковой.

8. Ярослав Соколиков - «Мир на земле»

К детскому «Евровидению» юного артиста готовят преподаватели по вокалу Инна Раадева и Макс Лоренс (на фото). Фото: соцсети

К детскому «Евровидению» юного артиста готовят преподаватели по вокалу Инна Раадева и Макс Лоренс (на фото). Фото: соцсети

11-летний белокурый симпатяга знаком зрителям еще по проекту «Голос. Дети», в котором в 2015 году дошел до финала. К детскому «Евровидению» юного артиста готовят преподаватели по вокалу Инна Раадева и Макс Лоренс.

9. Никита Белько - «Не предай»

13-летний парень - участник 5-го сезона «Голос. Дети». Никита был в команде Валерия Меладзе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летний парень - участник 5-го сезона «Голос. Дети». Никита был в команде Валерия Меладзе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летний парень - участник 5-го сезона «Голос. Дети». Никита был в команде Валерия Меладзе. А за 2017 год артист завоевал четыре Гран-при в Беларуси. Никита учится в лицее при Белорусской государственной академии музыки по классу фортепиано.

10. Мария Гулевич - «Остров Чикарум»

Маша в свои 9 лет участвовала в показах европейских брендов и снималась в рекламе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маша в свои 9 лет участвовала в показах европейских брендов и снималась в рекламе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это уже третья воспитанница Светланы Стаценко в этом финале. Маша исполнит зажигательную песню Uzary (музыка) и Романа Колодко (слова). Маша в свои 9 лет участвовала в показах европейских брендов и снималась в рекламе.

«Беларусь 1», «Беларусь 24»

Финал нацотбора детского «Евровидения-2018»

пт/22.00

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