Финал нацотбора детского «Евровидения-2018»: Модель, танцоры и выпускники «Голоса»
1. Группа «Мята» - «Однажды»
Группу «Мята» к конкурсу готовит звездный педагог по вокалу Ольга Дроздова. Фото: личный архив
Группу «Мята» к конкурсу готовит звездный педагог по вокалу Ольга Дроздова. Это 5 талантливых девчонок. Полина Павлющенко участвовала в 4-м сезоне украинского шоу «Голос. Діти» в команде Monatika. Маша Ероховец боролась за победу в «Украіна мае талант. Діти». Даша Марцынкевич победила в белорусском хит-параде на ОНТ «Эволюция. Дети». А Алина Маркевич не понаслышке знает, каково быть артисткой - она дочь известной певицы и телеведущей Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича.
2. Даниэль Алекс Ястремский -Time
Перед финалом 14-летний певец дал концерты в 12 городах Беларуси. Фото: Никита БЕЗРУКОВ
Даниэль представлял Беларусь на детской «Новой Волне» в 2017 году, пробовался в проекты «Голос. Дети» и «Украіна мае талант. Діти». Преподаватель по вокалу у него также Ольга Дроздова. Перед финалом 14-летний певец дал концерты в 12 городах Беларуси.
3. «LIZAМЕЯ» - «Зорка»
Елизавета будет выступать с балетом: один из танцоров - ее старший брат Артур. Еще двое братьев. Фото: Дарья Русан
10-летняя Елизавета Мея- одна из двух финалистов из регионов. Юная певица родом из Жодино. В этом году девочка прошла в финал детского конкурса на «Славянском базаре». Песню для «Евровидения» написал Сергей Сухомлин.
Елизавета будет выступать с балетом: один из танцоров - ее старший брат Артур. Еще двое братьев: 5-летний Игнат и 3-летний Глеб, войдут в группу поддержки.
4. Артем Скороль - «Улыбнись»
Конкурсную песню «Улыбнись» написал певец Саша Немо, а Артем стал соавтором стихов.Фото: личный архив
С 12-летним артистом занимается звездный преподаватель Светлана Стаценко (мама Ксении Ситник). Конкурсную песню «Улыбнись» написал певец Саша Немо, а Артем стал соавтором стихов.
5. Ангелина Ярощук - Felling Good
Постеры Ангелины висят сейчас даже в минском метро. фото: Инстаграм
Шансы выиграть у 12-летней минчанки Ангелины Ярощук вдвое выше, чем у остальных финалистов. Юная артистка будет выступать в финале нацотбора также в составе группы Monkey Tops. Ангелина занимается в продюсерском центре Uzari Production. Ее постеры висят сейчас даже в минском метро.
6. Вокальная группа Monkey Tops - «На Стиле»
Девичья группа Monkey Tops образовалась в 2018 году на базе продюсерского центра Uzari Production. Фото: Uzari Production
Девичья группа Monkey Tops образовалась в 2018 году на базе продюсерского центра Uzari Production. Это четыре девочки - Майя Сивец, Алина Кавкель, Ксения Халковская и Ангелина Ярощук. Сначала они танцевали, а потом решили: почему бы еще и не запеть.
7. Мария Жилина - Welcome To My Belarus
13-летняя исполнительница второй год подряд участвует в финале нацотбора.Фото: Павел МАРТИНЧИК
13-летняя исполнительница второй год подряд участвует в финале нацотбора. Маша занимается в Национальном центре музыкального искусства им. Мулявина со Светланой Стаценко.Маша исполнит композицию Евгения Алейника и Юлии Быковой.
8. Ярослав Соколиков - «Мир на земле»
К детскому «Евровидению» юного артиста готовят преподаватели по вокалу Инна Раадева и Макс Лоренс (на фото). Фото: соцсети
11-летний белокурый симпатяга знаком зрителям еще по проекту «Голос. Дети», в котором в 2015 году дошел до финала. К детскому «Евровидению» юного артиста готовят преподаватели по вокалу Инна Раадева и Макс Лоренс.
9. Никита Белько - «Не предай»
13-летний парень - участник 5-го сезона «Голос. Дети». Никита был в команде Валерия Меладзе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
13-летний парень - участник 5-го сезона «Голос. Дети». Никита был в команде Валерия Меладзе. А за 2017 год артист завоевал четыре Гран-при в Беларуси. Никита учится в лицее при Белорусской государственной академии музыки по классу фортепиано.
10. Мария Гулевич - «Остров Чикарум»
Маша в свои 9 лет участвовала в показах европейских брендов и снималась в рекламе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Это уже третья воспитанница Светланы Стаценко в этом финале. Маша исполнит зажигательную песню Uzary (музыка) и Романа Колодко (слова). Маша в свои 9 лет участвовала в показах европейских брендов и снималась в рекламе.
«Беларусь 1», «Беларусь 24»
Финал нацотбора детского «Евровидения-2018»
пт/22.00