«Коржича не забрали из медпункта»

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-30T16:06:52+03:00

В суде дал показания свидетель, который одним из последних видел живым Александра Коржича

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Минский областной суд продолжает рассматривать дело по факту смерти солдата-срочника Александра Коржича. Напомним, молодого человека нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года. Следствие пришло к выводу, что Коржича довели до самоубийства.

В четверг, 30 августа, в суде продолжили давать показания свидетели. Один из них - бывший военнослужащий Александр Кудра, который в числе последних видел Коржича живым. Он служил в Печах, сейчас работает инженером электроники на заводе. По его словам, из медроты его и Коржича выписывали вместе 26 сентября.

По показаниям мужчины, из медроты их забрал какой-то сержант, как он выглядит, Кудра не помнит. Сержант повел Коржича и Кудру в медпункт на первом этаже.

- Фельдшер не дозвонилась в роту. Она вышла и сказала: «Телефон не работает», - вспоминает Кудра.

Гособвинитель огласил показания свидетеля:

- Мы с Коржичем и сержантом пошли в медпункт №1. Сержант передал фельдшеру наши медкнижки. Так мы постояли на первом этаже с Коржичем. Фельдшеру не удалось связаться с дневальными. Телефон был неисправен, - рассказывал Александр Кудра.

Коржич сказал Кудре, что тоже не знает, как добраться до своей школы. А Кудра нашел человека, который согласился его сопроводить до нужной ему казармы.

- Когда уходил, я не видел, чтобы Коржич с кем-то общался. Поведение его не было странным.

Как говорится в материалах уголовного дела, в подвале, где нашли тело Коржича, следов борьбы не нашли. А при Александре предсмертных записок не было.

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