2018-08-30T16:11:32+03:00
Спорт

БАТЭ крупно проиграл ПСВ, но тренеру не стыдно

Борисовская команда замахнулась на Лигу чемпионов, но по итогу довольна и Лигой Европы
Владимир КРИУЛИН
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БАТЭ хотел выбить ПСВ, но получилось наоборот. Фото: psv.nlБАТЭ хотел выбить ПСВ, но получилось наоборот. Фото: psv.nl
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После поражения в домашнем матче от голландского ПСВ (2:3) в Эйндховене БАТЭ горел желанием наверстать упущенное.

- Мы полны решимости добиться положительного результата. Профессионализм и мастерство наших футболистов позволяют на это надеяться, - говорил главный тренер Алексей Бага перед игрой.

Но вечеринка не удалась. «Желто-синие» пытались сыграть агрессивно в атаке, но более мастеровитые хозяева показали соотношение сил - 3:0 и 6:2 по сумме двух матчей. Так крупно БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух игр еще не проигрывал.

Для Александра Глеба, вышедшего в стартовом составе, игра стала семисотой на высшем уровне (единственный белорусский футболист, кто опережает его по этому показателю, - завершивший карьеру Александр Юревич, у него 709 игр). Правда, уже на 30-й минуте Глеб покинул поле из-за травмы, голландская публика тепло приветствовала его аплодисментами.

- Надо признать: дальше идет сильнейший. Следует отдать должное парням Марка ван Боммеля, которые провели очень качественный матч. И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поздравляем соперников с этим и желаем удачи! Мы же боролись до конца - мне за своих футболистов не стыдно, - сказал Бага уже после матча.

Хорошее утешение для БАТЭ - команда не попала в Лигу чемпионов, но сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка турнира сегодня в 14.00. Борисовчане попали в третью корзину, возможными соперниками могут стать: «Арсенал», «Челси», «Севилья», «Байер», «Вильяррел», киевское «Динамо», «Зенит» (из первой корзины), «Милан» (из второй).

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