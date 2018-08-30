Увеличение пенсионного возраста в России и Беларуси: кому дольше работать, а кому больше льгот?

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-30T16:53:54+03:00

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Весь год россияне обсуждали повышение пенсионного возраста. Уже было понятно, что мера это неизбежная, оставалось лишь решить, как его повышать. И вот в среду, 29 августа, во время специального телеобращения президент России Владимир Путин предложил свои поправки в законопроект. Его еще будут рассматривать в Госдуме. А пока мы собрали самые важные вопросы и изменения и решили сравнить, как пенсионный возраст повышается в Беларуси и как это хотят сделать в России.

На сколько повысят пенсионный возраст?

В России:

Изначально для мужчин его планировали увеличить на пять лет (с 60 до 65), а для женщин - сразу на восемь (с 55 до 63 лет). Но Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин на те же пять лет - до 60.

В Беларуси:

Пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин вырастет на три года - до 63 и 58 соответственно. Хотя изначально было три сценария повышения. Один такой же, какой собираются принять в России: 65 лет для мужчин, 60 для женщин. Второй - 63 года для мужчин и 60 для женщин (и разрыв в возрасте выхода на пенсию сократился бы на два года). Остановились на самом щадящем сценарии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Демография в России и в Беларуси похожа. В обеих странах на пенсию сейчас будут выходить многочисленные когорты поколения бэби-бума, а на рынок труда вместо них - малочисленные когорты родившихся в 90-е, - комментирует Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - В России ситуация лучше благодаря иммиграции и высокой рождаемости в мусульманских регионах. Так что это очередное подтверждение того, что нам придется продолжить повышение пенсионного возраста. То, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин, - неоправданное решение. Да, семейные обязанности и уход за детьми возложены в первую очередь на женщин, но компенсировать это пенсиями не совсем верно. Материнство поддерживается декретами и пособиями, да и уровень рождаемости сейчас не так высок.

Увеличатся ли из-за этого пенсии?

В России:

Россиянам пообещали, что повышение пенсионного возраста обеспечит «устойчивый, опережающий» рост пенсий.

- Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года, - сообщил Путин. - В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1000 рублей (чуть больше 30 белорусских рублей - Ред.).

В Беларуси:

У нас повышение пенсионного возраста не подавалось как мера, которая поможет увеличить пенсии. Скорее, как мера, которая поможет удержать их на уровне 40% от средней зарплаты. При этом пока Фонду соцзащиты, из которого платят пенсии, все равно каждый год нужны дополнительные вливания из бюджета.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В России средняя пенсия составляет треть от средней зарплаты. То есть цель по повышению пенсий у них на самом деле соответствует нашему долгосрочному ориентиру, - поясняет Катерина Борнукова. - Кроме того, Россия может себе позволить дополнительно поддержать пенсионный фонд благодаря большим объемам нефтегазовых доходов бюджета.

Будут ли какие-нибудь льготы?

В России:

Да. Во-первых, те, кому предстоит выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить ее на полгода раньше общеустановленного пенсионного возраста. Во-вторых, женщинам с тремя детьми разрешат выходить на пенсию на 3 года раньше, с четырьмя детьми - на 4, а с пятью - на целых 10. В-третьих, для тех, кто работает во вредных условиях труда, пенсионный возраст вообще не будет повышаться. А в-четвертых, все льготы для пенсионеров будут действовать начиная со старого пенсионного возраста: 55 лет для женщин, 60 для мужчин.

В Беларуси:

Те, кто выходит на пенсию в ближайшие два года, делают это уже по новому пенсионному возрасту. Льгота есть только для женщин с пятью детьми: они могут уйти на отдых на пять лет раньше. Для тех, кто работает во вредных условиях труда, пенсионный возраст увеличится на те же три года. Льготы для пенсионеров действуют только после выхода на пенсию.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Мне кажется, выданные в России пенсионерам льготы обусловлены в первую очередь политическими обстоятельствами, - считает Катерина Борнукова. - В российском обществе есть понимание высокого уровня коррупции, поэтому пенсионную пилюлю пришлось смягчать. В Беларуси финансовая ситуация не позволяет поддержать аналогичные льготы.

Как работодателей мотивируют нанимать сотрудников постарше?

В России:

Проблему с безработицей среди людей в возрасте собираются решить радикально - ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста и за отказ нанимать их на работу. Правительству предложат подумать над мерами, которые будут стимулировать работодателей нанимать сотрудников постарше, а их самих будут переучивать и помогать повысить квалификацию.

В Беларуси:

Уголовных наказаний за увольнение «предпенсионеров» у нас нет. Но за два года до наступления пенсионного возраста наниматель обязан продлить с ним контракт минимум до пенсии (если, конечно, к сотруднику нет нареканий).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Драконовские меры, которые собираются принять в России, приведут к тому, что вообще не будут нанимать людей предпенсионного возраста. Льготы тут сработали бы гораздо лучше, в первую очередь льготы на социальные взносы (например, в тот же пенсионный фонд), - говорит Катерина Борнукова.