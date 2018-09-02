2018-09-02T23:47:30+03:00
Спорт

Соболенко за четыре недели обыграла пять теннисисток из топ-5

Белоруска одолела пятую ракетку мира и вышла в четвертый клуг US Open
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко прекрасна на US Open. Фото: ReutersАрина Соболенко прекрасна на US Open. Фото: Reuters
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Неделю назад мы радовались за Арину Соболенко, когда она выиграла свой первый турнир WTA. Но немного переживали, успеет ли она восстановиться к US Open. Оказалось, зря. Она продолжает показывать завидную игру. Ранее на турнирах «Большого шлема» она не выходила дальше второго раунда. Воскресная победа над пятой ракеткой мира и двукратной победительницей Уимблдона Петрой Квитовой вывела Арину в четвертый раунд (1/8 финала). Причем, победа была с солидным запасом - 7:1, 6:1.

За четыре недели Арина обыграла пять теннисисток из топ-10: Возняцки, Гарсию, Плишкову, Гергес, Квитову.

- Я просто рада наслаждаться своей игрой здесь и сейчас, - сказала Арина после игры. - Перед каждый матчем немного волнуюсь, но когда выхожу на корт, вижу столько людей на трибунах, которые меня поддерживают, я просто начинаю наслаждаюсь этим и не испытываю давления, я просто играю каждый розыгрыш.

В следующем круге Арина сыграет с Наоми Осакой, которая обыграла нашу Александру Саснович - 0:6, 0:6 (похоже, у Саши обострились проблемы с коленом).

- Пока ничего не скажу о предстоящей игре, никогда не играла против нее. Знаю, что она играет агрессивно. Разберем ее игру с тренером, - сказала Соболенко.

Прямо сейчас выигрышная серия Арины Соболенко составляет восемь матчей подряд.

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