Золотой фонд страны: минчанки больше любят кулоны с собачками, а витеблянки - пирсинг в нос

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-03T11:36:15+03:00

Девушки во всем мире любят серебро чуть меньше, чем золото, а золото - почти так же сильно, как бриллианты. И белоруски не исключение

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Но, оказывается, в каждом регионе нашей страны у представительниц прекрасного пола свои приоритеты в выборе драгоценностей.

Производитель ювелирных изделий «ЭГО-АРТ» сравнил предпочтения жительниц Минска и Витебска при покупке украшений, основываясь на статистике продаж в собственных магазинах. Результаты исследования помогут девушкам быть в тренде, а мужчинам - наконец-то решить сложный вопрос: что подарить своей избраннице?

Столичный патриотизм

Как оказалось, минчанки более патриотичны. Если жительницы Витебска в 70% случаев предпочитают серебряные серьги в форме Эйфелевой башни с фианитами, то минчанки в полтора раза чаще покупают сережки с самобытными символами из белорусской коллекции.

Витебские королевы

Зато витеблянки чувствуют себя настоящими королевами! Кольца-короны они покупают в два раза чаще, чем жительницы столицы. Минчанки же более сентиментальны и любят подчеркнуть свой статус мамы. Поэтому в тренде кольца с детскими пяточками: они столь же популярны, как и кольца-короны. В Витебске такого тренда нет.

Кошки против собак

У девушек из Минска и Витебска совершенно разная реакция на кулоны в форме животных - кошек и собак. В административной столице кулоны с собачками в два раза популярнее, чем с котиками. А вот в культурной столице - наоборот: котики побеждают с явным преимуществом.

Похожая ситуация и в сегменте детских украшений, где производитель сравнивает сережки с котиками и бабочками. Если на бабочек юные жительницы обоих городов реагируют примерно одинаково, то котиков в Витебске покупают в 2 раза чаще.

Мода на пирсинг ушла? В регионы

Похоже, пирсинг в нос в Минске уже сделали все, кто хотел. Ведь продажа сережек для него в столице значительно снизилась. Зато в Витебске - настоящий бум. Согласно данным по продажам, витеблянки покупают их в 2,5 раза чаще, чем жительницы столицы! Смелость девушек из самого северного областного центра страны сочетается с любовью к классике: продажи наиболее популярной классической модели сережек здесь в 3 раза выше, чем в Минске.

Обручальные кольца: классика и мода

Если в пирсинге девушки из Витебска демонстрируют смелость, то когда дело доходит до свадьбы, они становятся жесткими консерваторами: обручальные кольца одной классической модели они покупают в 2 раза чаще, чем пять моделей трендовых плоских обручальных колец в совокупности! В столице ситуация другая: соотношение уже 1:1 - и мода на плоские кольца растет.

Витеблянки в целом медленнее реагируют на новинки, нежели жительницы Минска. Это видно по спросу на новые коллекции производителя. Так, в столице на старте продаж в полтора раза чаще покупались украшения из коллекции «Дикий Запад», в 1,77 раза чаще - из коллекции «Звезды» и в целых 3 раза чаще минчанки покупают изделия из новой коллекции Picasso.

Таким образом, минчанка носит: кольцо с детской пяточкой, кулон с собачкой, модное плоское обручальное кольцо, сережки в национальном стиле и обходится без пирсинга. А вот витеблянка выглядит иначе: кольцо-корона, серьги с Эйфелевой башней, кулончик с котиком, пирсинг. Ну и, конечно, классическое обручальное кольцо.

Исследование проведено на основании реальных покупок более 10 тыс. ювелирных изделий из числа моделей, постоянно присутствующих в магазинах компании в Минске и Витебске.