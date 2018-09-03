2018-09-03T15:41:31+03:00
Происшествия

В аварии из-за пьяного водителя пострадало трое детей: «Пятилетняя дочка в реанимации»

Удар был такой силы, что дети вылетели на асфальт
Алеся ДОБЫШ
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Авария произошла поздно вечером. Фото: УГАИ УВД МиноблисполкомаАвария произошла поздно вечером. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
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Авария случилась 31 августа около 23.15 в Дзержинском районе Минска. Пьяный 38-летний минчанин за рулем «Фольксваген Джетта» столкнулся с автомобилем «Рено Меган», в котором ехала семья с тремя детьми - трех, пяти и восьми лет.

Дети сидели в специальных креслах. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Дети сидели в специальных креслах. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В тот вечер Александр с семьей возвращался домой в Узду из Минска, где они гостили у знакомых.

- Трасса была не оживленная, все было спокойно. И вдруг сзади в нашу машину влетел другой автомобиль. Я не видел, чтобы горели фары, не слышал никаких сигналов. Все произошло за несколько секунд: удар - и наша машина резко развернулась. Жена сидела на переднем сиденье, все трое детей - сзади, младшие находились в детских креслах. Когда мы с женой обернулись - детей сзади не было, они вылетели на асфальт, - вспоминает Александр.

Сильнее всего пострадала пятилетняя девочка, которая ехала в "Рено". Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Сильнее всего пострадала пятилетняя девочка, которая ехала в "Рено". Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Вся семья сейчас под наблюдением врачей. Сильнее всего в аварии пострадала 5-летняя девочка.

- Средняя дочка в реанимации в Минске - у нее сильное сотрясение, сломано бедро. Она без сознания, врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Сына скоро будут выписывать, пока я с ним в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Жена со старшей дочкой в больнице в Дзержинске. У супруги тоже сотрясение, не пострадал только я, - продолжает мужчина.

По его словам, в момент аварии водитель «Фольксвагена» был сильно пьян.

- Он не предлагал нам никакую помощь, что-то в телефоне смотрел. Пытался завести машину, но я забрал у него ключи. Помню, что он ходил туда-сюда, курил, пока мы пытались остановить попутную машину, чтобы вызвать «скорую» - свои телефоны не могли найти.

Водитель за рулем "Фольксвагена" был пьян. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Водитель за рулем "Фольксвагена" был пьян. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В ГАИ отмечают, что виновник аварии - пьяный водитель «Фольксвагена», он неправильно выбрал дистанцию до машины, которая ехала впереди. За нарушение ПДД его привлекали к ответственности уже 19 раз, причем три раза - за вождение в нетрезвом виде, сообщил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Машина, в которой он ехал, принадлежит его родственнице. Автомобиль конфискуют, водитель, помимо прочего, заплатит крупный штраф.

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