Есть Ратуша - будет и классика!

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-03T17:49:13+03:00

Дирижер «Соноруса» Алесандр Хумала (справа) обещает витебским зрителям новую программу - «От Барокко до Современности», а представитель компании velcom Николай Бределев допустил, что проект пройдет и в других городах. Фото предоставлено организаторами проекта.

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С понедельника, 3 сентября, всех, кто приезжает из Минска в Витебск на поезде, ждет сюрприз. На вокзале в честь пассажиров из столицы звучат Чайковский, Бетховен и Берлиоз. Классические мелодии на вокзале предваряют интереснейшее музыкальное событие. 7 сентября в Витебске пройдет первый open-air классической музыки из серии «Классика у Ратуши с velcom».

Это первая попытка фестиваля «Классика у Ратуши» выйти за пределы столицы. В Минске такие музыкальные вечера проходят с 2015 года. Музыкой заполнены все июльские и августовские субботы. Лучшие музыкальные коллективы под открытым небом играют шедевры классической музыки, причем не только в канонических вариантах, но и в рок-обработке. Фестиваль интерактивен: к участию в формате «Свободный рояль» приглашают всех желающих.

В пятницу, в 19.00, на площадке перед концертным залом «Витебск» жителей и гостей города ждет музыкальная капелла «Сонорус». Это не совсем у Ратуши, как в Минске. Городские власти предложили музыкантам более просторную и удобную площадку. Да и Ратуша с нее прекрасно видна.

- Наша программа называется «От Барокко до Современности». Мы исполним «Времена года» Вивальди, «Симфонию №41» Моцарта, «Аконкагуа» Пьяцоллы, произведения Отторино Респиги, Александра Глазунова, Артуро Маркеса и многих других, - рассказал о репертуаре концерта дирижер музыкальной капеллы «Сонорус» Александр Хумала.

«Свободный рояль» тоже будет. В пять часов вечера у входа в КЗ «Витебск» установят акустический рояль, и любой желающий сможет сыграть на нем любое произведение - хоть классику, хоть «собачий вальс», хоть свое собственное. Изюминка витебского проекта: каждый, кто решится сыграть на свободном рояле, получит в подарок собственный портрет-шарж. Портреты будут рисовать пятеро молодых художников - выпускники витебских учебных заведений.

- Мы настроены на расширение географии проекта. Возможно, классические open-air в будущем пройдут и в других городах, доберутся и до глубинки, до районных центров. И дело совсем не в наличии в городе Ратуши. Дело в том, чтобы вместе с нами как можно больше людей открывали для себя классическое искусство в новом свете, - считает начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.