Выходные в Минске 1 и 2 сентября: перелетим через Свислочь и окунемся в детский праздник

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-31T10:41:09+03:00

Куда пойти в первые осенние выходные при летней погоде и где расслабиться на полную катушку?

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- Фестиваль «Тбилисоба Боржоми» - беспроигрышный вариант. На главной сцене возле Ратуши выступят «Грузинские голоса» и ансамбль песни и танца «Эрисиони». Вечером - непревзойденная Нино Катамадзе. Будет здесь и «Турбазар», и гастродворик «Боржоми», где можно будет отведать блюда всех 12 регионов Грузии (ищите его в районе ул. Герцена). Но и это еще не все. На один день откроется «Боржомиленд» - парк активных развлечений на Зыбицкой. У гостей праздника будет возможность на скорости 30 км/ч промчаться на троллее через Свислочь, полазить по скалодрому, заняться мини-серфингом в бассейне и попрыгать на батутах. Парк будет работать с 12.00 до 20.00.

1 сентября, 12.00 – 24.00, Верхний город. Вход свободный.

Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» пройдет в Минске уже в четвертый разФото: Павел МАРТИНЧИК

- Очень атмосферный фестиваль «Камяніца» ждет поклонников фолк-музыки в Музее народной архитектуры и быта, что в четырех километрах от МКАД. В программе - концерты группы «Стары Ольса», этно-трио «Троiца», дуэта рок-музыканта Лявона Вольского и саксофониста Павла Аракеляна, Дмитрия Войтюшкевича с WZ-Orkiestra и фолк-метал-группы Trollwald. Нынешний фестиваль - юбилейный, 10-й по счету. Бесплатный проход предусмотрен для зрителей в полных версиях национальных костюмов: от головных уборов до обуви.

1 сентября, 12.00 – 24.00. Билеты: 7,5 - 15 руб.

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- Уличный музыкальный ивент Tuborg Open Fest в тусовочном месте Минска, в «Песочнице». Хедлайнером станет один из самых лиричных и в то же время суровых российских хип-хоп-исполнителей - рэпер Рем Дигга.

1 сентября, 17.00 – 23.00, «Песочнице» (двор завода «Горизонт», пр. Машерова, 11). Участие бесплатное, но, чтобы попасть на вечеринку, необходимо зарегистрироваться на сайте tbrgopen.by/

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- Экологический праздник «Безотходный выходной» - это встречи с интересными людьми, мастер-классы по изготовлению альтернативной многоразовой упаковки и украшений из вторсырья, игры, фримаркет канцтоваров и школьных принадлежностей.

2 сентября, 13.00 – 18.00, терраса кафе «Битлджус» (ул. Калинина, 7). Вход свободный.

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- В предстоящие выходные фестиваль Vulitsa Ezha. Новые блюда на фуд-корте, кулинарные баттлы между блогерами и поварами, большой SARAFAN-market и Local Food Market. Хедлайнеры - Найк Борзов и Shuma.

1 и 2 сентября, 12.00 – 22.00, парк «Дримлэнд». Билеты: 7 руб., дети до 12 лет - бесплатно.

Фестиваль Vulitsa EzhaФото: Святослав ЗОРКИЙ

- День знаний, который нынче выпал на субботу, будет ознаменован большим детским праздником в парке им. Горького. Приходите в детский парк всей семьей чтобы развлечься, поучаствовать в конкурсах, потанцевать.

1 сентября, 13.00 – 18.00, парк им. Горького. Вход свободный.

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- 1 сентября, в День знаний, Национальный исторический музей приглашает на игру. Она для тех, кто не боится сложностей и внимателен к деталям. Экспозиция музея полна загадок, и поэтому поиски ответов могут быть непростыми.

1 сентября, в 15.00 и в 17.00. Билет: 4 руб. Обязательно зарегистрироваться по т. (017) 327-43-22.

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- Тематическая игровая зона для всей семьи, где можно будет больше узнать об автомобилях развернется в субботу в ождном из крупнейших торговых центров Минска. Для тех детей, кто любит рисовать, - раскраски с изображениями ключевых автозапчастей. А для тех, кто любит творить, - автомобиль из мягкого конструктора. Для всех - фотозона с машинками-оригами.

1 сентября, 13.00 - 18.00, ТРЦ Galleria Minsk, четвертый этаж. Вход свободный.