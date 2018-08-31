2018-08-31T13:22:30+03:00
Звезды

Drezden в ребро

Сергей Михалок запустил новый электронный музыкальный проект, который вынашивал целый год [фото, видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Михалок организовал уже третий музыкальный проект. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ КсюшаМихалок организовал уже третий музыкальный проект. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ Ксюша
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Михалок умеет удивлять. Ровно четыре года назад он распустил «Ляпис Трубецкой» и за это время организовал уже третий музыкальный проект (после «Ляпис-98» и Brutto), который называл Drezden. 31 августа он выложил его в сеть для свободного прослушивания.

Дрезден - город, в котором родился Сергей Михалок. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ Ксюша

Дрезден - город, в котором родился Сергей Михалок. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ Ксюша

Дрезден - город, в котором родился Сергей Михалок. И от песен веет чем-то ностальгическим и «ламповым», как сейчас принято говорить. Только сейчас Михалок повзрослел, стал хорошо разбираться в кино, литературе и музыке. И видит свои юношеские увлечения уже совсем другими глазами. Поэтому Drezden - все же не ретро, а вполне современное переосмысление электро-поп-культуры второй половины 80-х - начала 90-х, когда The Cure или New Order еще были молодыми и сумасбродными.

Михалок уже взялся за второй альбом Drezden. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ Ксюша

Михалок уже взялся за второй альбом Drezden. Фото: ТВЕРДОХЛЕБ Ксюша

Воплощать идеи помогал международный коллектив. Сергей Михалок пригласил украинского саунд-продюсера Виталия Телезина и назначил его, если можно так выразиться, главным архитектором и зодчим альбома. Над звучанием также работал гитарист «Океана Эльзы» Владимир Опсеница. А визуальную часть проекта воплощали украинский фотограф Сергей Сараханов и белорусский режиссер Владимир Нефедов. Вместе с выходом альбома появился и клип на заглавную песню Drezden, в котором от аллюзий на Kraftwerk уж точно никуда не деться.

DREZDEN - "DREZDEN" (Video Official). Источник: DREZDEN

Если вы никогда не увлекались «новой волной» 80-х, то и не почувствуете все оттенки вкуса, которыми наполнил Михалок новый альбом. В текстах Drezdena зашифровано немало намеков и отсылов на произведения искусства, чтобы разгадать которые вам придется не раз обращаться за помощью к Гуглу. Насколько успешным окажется проект - покажет время. Сам же Михалок говорит, что, не дожидаясь реакции критиков, уже взялся за второй альбом Drezden.

Новый альбом "DREZDEN" (Audio Official). Источник: DREZDEN

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