Прапорщик, который пользовался карточкой Коржича: «Он просто одолжил мне денег»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-31T14:28:49+03:00

Мама Александра Коржича настаивает на том, что ее сына убили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В пятницу, 31 августа, в суд привезли Артура Вирбала - прапорщика той части, где служил Александр Коржич. Он проходит по этому делу свидетелем, но показания дает из клетки - в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление властью». Судебные заседания по нему еще не начались. Дело появилось после тотальных проверок по делу Коржича, но обвинение не вменяет Вирбалу эпизоды, связанные с гибелью срочника.

Мама Коржича: «Получается, я вас поила и кормила»

В суде Вирбал рассказал, как к нему попала банковская карточка Коржича:

- Я попросил сержанта Барановского одолжить мне денег. Он сказал, что у него нет, но он поспрашивает у ребят. Где-то 10 - 12 июля зашел Коржич, сказал, что Барановский попросил его одолжить мне денег. Мы договорились на 50 рублей до зарплаты. Коржич дал мне карточку и попросил снять для него 20 рублей. Я пошел в «Евроопт», купил продуктов, потом снял 20 рублей для Коржича.

По словам мамы Коржича, сын ей рассказывал, что карточка в руки прапорщика попадала несколько разФото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам мамы Коржича, сын ей рассказывал, что карточка в руки прапорщика попадала несколько раз, она неоднократно переводила на нее по 50 рублей. Но на суде Вирбал это решительно отрицает.

- Если бы я тогда съездила в часть и все это увидела своими глазами, я бы прапорщика придушила! - восклицает мать погибшего солдата. - Получается, я вас поила, кормила, а мне потом труп прислали!

- Мне стыдно, что я брал карточку, и я извиняюсь перед вами, если причинил вам финансовый ущерб, - ответил прапорщик. - Я ничего криминального не сделал. Я простой человек, я находил решение, проблемы не было.

- Я рассчитывала на порядочность в армии, что над сыном не будут издеваться, что его не будут бить, - не успокаивается мать.

- При мне никто над Коржичем не издевался, все было хорошо, - говорит Вирбал. - Максимум, кто-то мог повысить голос или выругаться матом.

Прокурор попросил рассказать, как и когда Вирбал возвращал карточку и денежный долг.

- Я вернулся из отпуска, спросил Коржича: «Сколько я тебе в итоге должен?» Он сказал, что 45 рублей. Я вернул ему всю сумму, четырьмя десятками и пять рублей монетами. Это было 7 августа. Дело было в кладовой после обеда.

Но карточку в тот день Вирбал не отдал.

- Может, не было с собой ее у меня... Но, конечно, я неправильно поступил, что не вернул сразу.

В суде допросили прапорщика, который пользовался банковской карточкой погибшего солдата-срочника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В результате карточку Вирбал передал потом через еще одного сержанта.

Прокурор спрашивает, как проходил контроль за аккуратностью прически. Потерпевшие ранее в суде рассказывали, что за неаккуратную стрижку сержанты «пробивали кантосы», то есть отвешивали подзатыльники. Вирбал говорит, что такого не было: если прическа была неаккуратная, солдата отправляли к умывальнику, где он должен был устранить недостатки. О выкупе телефонов, про которые ранее говорили потерпевшие, Вирбалу также ничего не известно.

Также прокурор спросил и про поборы за разрешение сходить в буфет.

- Лично я такого не замечал. Узнал об этом уже только после ЧП, - сказал Вирбал.

Про случаи, когда от упражнений или работы по быту можно было откупиться за деньги, Вирбал, по его словам, тоже ничего не знал.

«В медпункте думали, что его выписали, а штаб думал, что мы его приняли»

Зашла речь и о процедуре ежедневной сверки личного состава. Вирбал рассказал, что каждый вечер проходит поверка. Если солдат находится в медчасти - это должно быть зафиксировано в журнале учета. Когда солдата выписывают, фельдшер должен позвонить в роту, и его должен забрать прапорщик.

Зашла речь и о процедуре ежедневной сверки личного состава.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат одного из обвиняемых спрашивает о причинах сбоя этой системы, который произошел при выписке Коржича. Напомним, по версии следствия, Коржич погиб в день выписки, но обнаружили его пропажу только через неделю.

- Как я понял, фельдшер позвонила не в подразделение, а в штаб, потому что были проблемы с телефонной связью. Поэтому мы ничего не знали и за Коржичем никого не отправляли. То есть он пошел сам. В медпункте думали, что его выписали, а штаб думал, что мы его приняли.

Также Вирбал рассказал о некоем приказе, который должен четко регламентировать ежедневную сверку личного состава.

- Я о нем узнал уже после случившегося, - сказал он. - Может, его оформили задним числом, я не знаю.

Напомним, Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства. Судят трех сержантов - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича. Их обвиняют по статьям «Получение взяток», «Злоупотребление властью» и «Кража». Следствие установило больше 150 эпизодов превышения ими власти: сержанты требовали деньги за возможность сходить в магазин и за использование сотовых телефонов, а также били солдат и заставляли их выполнять физические упражнения после отбоя.

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