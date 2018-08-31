Комаровка: «Голубика стоит 25 рублей за килограмм, малина – по 3»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-31T14:23:22+03:00

Вот и пришел витаминный бум на сезонные рынки страны. «Комсомолка» по традиции отправилась на столичную «Комаровку», чтобы узнать что почем [фото]

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Осень, конечно, радует изобилием: молоденькая картошка, японские и медовые тыквы, пузатые аппетитные баклажаны, вкусные и дешевые кабачки, помидоры, огурцы, яблоки, груши - список можно продолжать бесконечно. Я поглядываю по сторонам и иду между рядами.

Покупателей на Комаровке много.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все никак не могу понять: почему голубика такая дорогая? 25 рублей за килограмм! - спрашиваю у улыбчивого парня.

- Потому что уже не сезон, - отвечает продавец, энергично забрасывая в пакетик покупателю недорогую садовую малину. Всего 3 рубля за килограмм!

- Так она и в июле стоила 10 рублей за стаканчик, - уточняю. Оказалось, что я проспала период, когда голубика стоила 8 рублей за килограмм.

Садовая малина - вкусная и по 3 рубля за килограмм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но зачем нам «золотая» голубика, если вокруг изобилие фруктов по приемлемым ценам. Дыня «Торпеда» - 1,2 рубля за килограмм, астраханские гигантские арбузы - по рублю за кило. Белорусских арбузов, кстати, на «Комаровке» нет. А вот белорусские аппетитные яблоки - от 1 до 2,5 рубля.

- Покупайте бруснику - заканчивается, - предлагает продавец. - Уже 7,5, а на прошлой неделе была еще по 3,5 за кг. Здесь же предлагают и ежевику, уложенную ягодка к ягодке в плетеной корзинке, за 10 рублей.

Вот этот зеленый фрукт - актинидия. Вкус, как у киви.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обращаем внимание на прилавок с экзотическими белорусскими фруктами. В глаза бросается необычная малина - она будто покрыта глазурью.

- Это малина «Княжина», но она не вкусная, - сразу предупреждает девушка. - Ее обычно покупают для декорации тортов или пирожных (стоит 6 рублей маленький стаканчик). Лучше попробуйте актинидию - это белорусский киви. И для сосудов полезно!

Облепиха стоит 3 рубля за 0,5 литра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И, действительно, на вкус похожа на киви. Но стоит 7 рублей за маленький стаканчик. Тут же девушки продают грибы. Лисички - 13 рублей за кило, подосиновики - 10 рублей за ведерко из-под майонеза. Продавцы признаются, что в этом году неурожай грибов.

Похоже, неурожай в этом году и зеленого лука. Небольшой пучок - 80 копеек. За эти деньги можно купить килограмм картофеля (от 49 копеек и до 1 рубля - все зависимости от размера и формы). Кабачки, капуста, морковь - рубль за кило.

А вот голубика по 25!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Понимаете, сейчас дожди, и лук не растет, поэтому и цена такая. Я бы не сказала, что дорого что-то продаю. Вот пучок рукколы - 1,5 рубля, салата – посмотрите, какой пушистый - 2 рубля, редиски - 2,5. Все на домашних грядках вырастила, - улыбается женщина.

Но все равно, помню времена до деноминации, когда пучок лука стоил 1000 - 2000 (10 - 20 копеек). А сейчас однажды заплатила даже 2 рубля! Сначала купила, а потом опешила. Сейчас всегда спрашиваю, сколько стоит белорусская зелень.

Арбузы на "Комаровки" из Астрахани. Белорусских - нет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы фанат кукурузы, как я, советую пользоваться моментом. Аппетитная сахарная кукуруза, которую нужно варить всего 5-7 минут, стоит 1,6 рубля за кг (примерно 2 шт.). Радуют и цены на тыкву - от 2 до 2,5 рубля за килограмм.

- Это японская порционная тыква, весит 1 - 1,5 килограмма. Ее можно запекать целиком с другими овощами, можно сделать суп-пюре или пшенную кашу с тыквой, - советует продавец.

Ежевика - красота!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недорогие в этом сезоне помидоры - от 1,2 до 1,5 рубля. Малиновые - по 2,5. Огурцы, кстати, слегка подорожали - по 1,2 - 1,5. В начале лета можно было купить по рублю.

Брусника растет в цене. Уже по 7,5 рублей за кг.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лисички стоят по 13 рублей за кг.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отборная картошка по рублю. Но есть и по 50 копеек.Фото: Павел МАРТИНЧИК