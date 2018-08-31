2018-08-31T15:00:31+03:00
Экономика

МТБанк и ЕБРР открыли новую страницу отношений, подписав уникальное кредитное соглашение в белорусских рублях

30 августа в Представительстве Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Республике Беларусь состоялась официальная церемония подписания кредитных соглашений ЕБРР с ЗАО «МТБанк» и ОАО «БНБ-Банк» на сумму 20 млн. белорусских рублей каждое
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Целевым назначением предоставляемых средств является финансирование микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ).

Для МТБанка эта сделка по привлечению финансирования от ЕБРР стала уже второй в 2018 году: в марте этого года банк подписал с ЕБРР соглашение о предоставлении синтетического кредита в размере 10 млн. долларов США. Уникальность сегодняшней сделки заключается в том, что ЕБРР впервые предоставляет в Беларуси финансирование в национальной валюте.

На церемонии подписания кредитных соглашений Европейский Банк реконструкции и развития был представлен Главой сектора финансовых институтов ЕБРР в Украине, Молдове и Беларуси Александром Павловым, а также Старшим банкиром ЕБРР по работе с финансовыми учреждениями в Беларуси Джаханом Шамсиевым. Со стороны МТБанка в подписании соглашения приняли участие Председатель Правления Андрей Жишкевич и Финансовый директор Дмитрий Шидлович.

Европейский банк реконструкции и развития и МТБанк являются стратегическими партнерами уже на протяжении 12 лет. Совокупный объем кредитной поддержки, предоставленной МТБанку со стороны ЕБРР за эти годы, превышает 50 млн. долларов США. В настоящее время МТБанк является активным участником Программы ЕБРР по развитию микро-, малого и среднего бизнеса, а также Программы содействия развитию торговли.

– Поддержка кредитования в национальной валюте исторически является одним из основных стратегических приоритетов деятельности ЕБРР, и мы рады тому, что это произошло теперь и в Беларуси. ЕБРР будет продолжать поддерживать свои партнерские банки, включая МТБанк и БНБ-банк, в этой области, – прокомментировал Старший банкир ЕБРР по работе с финансовыми учреждениями в Беларуси Джахан Шамсиев в связи с запуском кредитования в национальной валюте.

– На фоне возросшего в последнее время спроса белорусского бизнеса на кредиты в национальной валюте, предоставление кредита со стороны ЕБРР в белорусских рублях является весьма своевременным. Заключение подобного соглашения стало новым ценным опытом для обеих сторон и очередной яркой страницей в истории нашего плодотворного сотрудничества. Привлеченные средства позволят МТБанку увеличить активность по кредитованию проектов ММСБ в национальной валюте. При этом в рамках действующего соглашения по Программе содействия развитию торговли нашим клиентам доступны инструменты структурирования сделок в иностранной валюте. Таким образом, в рамках действующих соглашений с ЕБРР мы можем предложить клиентам широкий спектр финансовых инструментов, – отметил Председатель Правления МТБанка Андрей Жишкевич.

– Это по-настоящему важное и знаковое событие в банковской жизни нашей страны, которое свидетельствует о благоприятных изменениях в экономике и повышении уровня доверия со стороны международных финансовых организаций к национальной валюте. Мы уже достаточно давно проводим активную работу на международных рынках, направленную на привлечение кредитов в белорусских рублях. В результате данной работы ранее удалось реализовать несколько сделок по привлечению так называемых синтетических кредитов, в рамках которых ЕБРР предоставлял финансирование в иностранной валюте, которая затем продавалась Банком на местном рынке. Однако структура таких сделок подразумевает увеличение стоимости ресурсов за счет операций хеджирования валютных рисков. В случае соглашения, заключенного сегодня, кредит изначально предоставляется в национальной валюте на приемлемых рыночных условиях. Такой результат достигнут благодаря готовности сторон к продуктивному диалогу и обоюдному стремлению к удовлетворению потребностей белорусского бизнеса, – прокомментировал Финансовый директор МТБанка Дмитрий Шидлович.

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