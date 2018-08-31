2018-08-31T16:18:50+03:00
Экономика

Подарок к 1 сентября: с завтрашнего дня педагоги и медики будут получать больше

А с 1 октября зарплаты бюджетников увеличатся еще раз
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В ближайшее время зарплаты бюджетников вырастут дважды.В ближайшее время зарплаты бюджетников вырастут дважды.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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На этот год правительство поставило себе задачу сделать так, чтобы средняя зарплата бюджетников, к которым относятся в том числе врачи и учителя, дотянула до 80% от средней по стране. В связи с этим президент согласовал сразу два документа, согласно которым в ближайший месяц повысят зарплаты тем, чью работу оплачивает государство.

С сегодняшнего дня зарплаты подрастут у некоторых категорий работников образования и здравоохранения. Как сообщает пресс-служба президента, у педагогических работников и помощников воспитателей тарифные ставки и оклады вырастут на 20%. Доплаты врачам повысят на 20%, медсестрам - на 13%. Провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов (речь идет о тех, кто работает в здравоохранении) ждет повышение оклада от 40 до 100%.

Буквально через месяц повысится еще и тарифная ставка первого разряда. Это фиксированный показатель, который нужно умножить на определенные коэффициенты, чтобы получить оклад конкретного работника. Сейчас тарифная ставка первого разряда равна 34 рублям, а после 1 октября она составит 35 руб. 50 коп. В результате зарплата бюджетников подрастет еще раз.

В пресс-службе президента подсчитали, на сколько в итоге вырастет зарплата некоторых бюджетников после этих двух повышений (см. инфографику). Из приведенного списка профессий больше всего вырастут заработки у провизоров первой категории - сразу на 46,4%. Если сейчас люди этой профессии в среднем зарабатывают 384 руб. 50 коп., то после 1 октября им будут платить уже 562 руб. 90 коп. У учителя первой категории средняя зарплата вырастет с 509 руб. 45 коп. до 574 руб. 15 коп., а у хирурга высшей категории - с 666 руб. 32 коп. до 794 руб. 93 коп.

В пресс-службе подытоживают: благодаря этим повышениям средняя зарплата бюджетников в 4-м квартале повысится до 801 руб. Если средняя зарплата к концу года дотянет до 1000 рублей, как раз и получатся обещанные 80%.

Как вырастут зарплаты бюджетников после 1 октября? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как вырастут зарплаты бюджетников после 1 октября?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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