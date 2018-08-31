Горан Брегович призет в Минск «Три письма из Сараево»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-31T15:18:59+03:00

Он сыграет концерт для скрипки вместе с Wedding & Funeral Orchestra и с белорусским симфоническим оркестром

Изменить размер текста: A A

- Я пытаюсь переключиться от истории к чувствам, от чувств к радости, от печали к танцам. Я пригласил и объединил представителей разных культур. Каждый из них вложил часть своей души в эту запись. Когда талантливые люди объединяются в одном проекте, действительно, происходит чудо, - говорит Горан Брегович. - Проект «Три письма из Сараево», на первый взгляд, посвященный истории боснийской столицы, на самом деле рассказывает нам о нас самих, наших особенностях и противоречиях: «У Бога в процессе сотворения мира не было намерений научить нас, как жить вместе. Это то, чему мы должны научиться сами».

Партии для трех соло-скрипок и музыкальная композиция «Трех писем из Сараево» символизируют слияние культур и проклятие, которое бьет по городу с 1914 года.

- Сараево – это не просто название города, это метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно вместе жить, а потом в какой-то момент начать стрелять друг в друга, - рассказывает автор.

Соло намеренно исполняются в трех довольно разных манерах: классической, как играют христиане, восточной, как играют мусульмане на Востоке, и в стиле «клезмер», как играют евреи.

Не обойдется без любимых всеми хитов Bella Ciao, Gas Gas Gas, In the Death Car и других.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 11 декабря в 19:00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 60 – 230 рублей. Справки по телефону +375 (17) 237-32-88, +375 (29) 678-53-86.