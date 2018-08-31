2018-08-31T15:30:00+03:00
Досуг

Оперный тенор Хосе Каррерас даст в Минске единственный концерт

Он выступит в сопровождении академического симфонического оркестра Республики Беларусь
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: kvartal-concert.comФото: kvartal-concert.com
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В конце осени в Беларусь приедет известный оперный тенор Хосе Каррерас. Он выйдет на сцену Дворца Республики с своими интерпретациями произведений Верди и Пуччини.

- Репертуар Каррераса - более 60 опер, а концертный репертуар - более 600 произведений самых разных жанров: от барокко до современной музыки, - рассказывают организаторы. - Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонардо Бернштейна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

С 1970 года артисты с триумфом выступил в самых престижных мировых оперных театрах - Ла Скала, Метрополитен опере, Опере Сан-Франциско, Венской государственной опере, Лондонской королевской опере. Хосе Каррерас – обладатель «Грэмми» за лучшее классическое вокальное соло, награда Classic Brit Awards за выдающиеся достижения в музыке. Также он выступает послом доброй воли ЮНЕСКО.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 25 ноября в 18:00

ЦЕНА ВОПРОСА: 70 - 650 рублей. Справки по телефонам: +375 (17) 237-32-88, +375 (29) 678-53-86.

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