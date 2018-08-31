2018-08-31T15:43:12+03:00
Происшествия

Лунинчанка затеяла драку на дискотеке, а потом отбивалась от милиции

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела
Оксана БРОВАЧ
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Лунинчанка накуролесила на уголовное дело. Фото: media-polesye.byЛунинчанка накуролесила на уголовное дело. Фото: media-polesye.by
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Конфликт произошел в ресторане «Юна» в Лунинце - это популярное место отдыха у местных жителей. «Подогретая» 33-летняя лунинчанка на танцплощадке избила посетительницу дискотеки. Говорят, повздорили и что-то (или кого-то) не поделили. Что на самом деле стало поводом для драки, сейчас выясняет следствие. После этого женщина покинула заведение. В ресторане тем временем вызвали милицию.

- Через полчаса мы задержали гражданку недалеко от ресторана - на площади Привокзальной. Она сопротивлялась и нанесла несколько ударов по голове командиру, хватала за форменную куртку и сорвала погон, - рассказывает начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении местной жительницы два уголовных дела. Первое - за драку на дискотеке: это квалифицировали как хулиганство. И второе - за насилие в отношении сотрудника внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Теперь женщине может грозить до 6 лет тюрьмы.

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