«Займитесь фермерством - это такой адреналин, что мало не покажется!»

Андрей Кравчук из деревни Андроново Кобринского района из тех, про кого сельчане старшего поколения говорят: «Этот хлопец - молодец!» Он не стыдится деревенской жизни, умеет работать на себя и старается думать о других. Иногда скучает по родным Карпатам, но признается в любви белорусской земле - она кормит его семью.

БАХЧА КАК НАУЧНЫЙ ПОЛИГОН

- Фермерством занимаются родители жены, фруктовый сад - их детище. Кабачки тоже они начинали выращивать. Мы приняли эстафету, увеличили объемы в 4 раза, сделали систему прополки, полива. Кукуруза, тыква, арбузы - моя личная инициатива. Здесь нужно много работать, но я закален трудом, - говорит Андрей Кравчук из крестьянского фермерского хозяйства «Дедовы хутора».

Арбузы созревают в Андроново уже третий год подряд. На бахче собирают от 50 до 80 тонн арбузов. Они сладкие, ароматные, ничуть не хуже астраханских и потому пользуются спросом. Первые тонны хозяйство продало за 12 часов! Правда, делать ставку на арбузы Андрей пока не спешит. Культура эта капризная, а климат на юго-западе страны хотя и приближается к субтропическому, все равно непредсказуемый.

Белорусские арбузы разлетаются, как горячие пирожки! Фото: Андрей Кравчук.

- Каждый год по-разному. Тут важны свои агротехнические тонкости. Сначала все зависит от того, сколько пчелок на цветочки прилетит, - улыбается Андрей. - Как все опылится, будет ли дождь во время цветения, удачная ли погода. Арбуз, который завязался первым, успеет созреть. Из завязей, которые появились сейчас, уже ничего не будет.

Урожай на бахче собирают очень быстро: неделя - и поля нет.Фото: Сергей ГАПОН

Если раздвинуть арбузные листья, то можно найти маленькие, как детские мячики, арбузики.

- Вот этот уже не вырастет, - вынес приговор подрастающему арбузу фермер. Правда, по полю хозяин все равно ходит босиком - так положено, чтобы не потоптать плети.

Часть Андрей засеял проверенным гибридным сортом «Романза» - точно такие же арбузы, говорят, растут у президента. Остальное - три новых засекреченных сорта, испытать которые предложила голландская фирма - производитель семян. В конце сезона специалисты и фермер подведут итоги: каковы арбузы на вкус и цвет, хорошо ли в наших условиях растут.

Ездить на работу главе хозяйства приходится каждый день, даже в выходные и праздники.Фото: Сергей ГАПОН

УРОЖАЙ СОБИРАЮТ ПОД МУЗЫКУ

Многие фермеры на Брестчине в этом году отказались от выращивания арбузов. Одни жалуются, что затратно и тяжело, а другие признаются: воруют, надоело сражаться.

- Мы с воровством боремся, огораживаем территорию, - вздыхает Андрей. - Плюс у нас работают люди из этой же деревни. Все друг друга знают.

Особенно активно хозяйство привлекает к труду в поле деревенскую молодежь.

Фермер выращивает сладкую кукурузу - ее не надо варить, как кормовую, а можно есть сырой. Вкусно!Фото: Сергей ГАПОН

- Бывает, родители просят: мол, возьмите, потому что пропадают летом за компьютерами. Это ребята 16 - 18 лет. За две рабочие недели можно заработать на хороший велосипед, если приложить усилия. Да, здесь тяжелый физический труд, на жаре, но я стараюсь достойно платить, стимулировать, - приводит пример Андрей Кравчук.

У молодого фермера на поле свои правила. Тот, кто уронит и разобьет арбуз во время уборки, в наказание должен его целиком съесть.

- Сначала все этому обрадовались, а потом почему-то не очень, - смеется фермер.

Чтобы работалось веселее, работники на поле слушают музыку:

- Это тоже воспитательный момент. У нас тут играют, например, Scorpions, «Океан Ельзи» обязательно - приобщаем к хорошей музыке!

Наши арбузы ничем не отличаются от привозных - большие, ароматные, сладкие.Фото: Оксана БРОВАЧ

ЗЕМЛЯ-ЛЮБОВНИЦА

Свою продукцию фермер продает только в Беларуси, возить в Россию смысла нет - не те объемы. Сеть сбыта наладил сам, напрямую работает с гипермаркетами.

- В среднем цена на арбуз равна цене картошки. Мы выходим на какую-то среднюю цену 45 - 50, может, 60 копеек за килограмм. За эту цену предлагаем качество - наш арбуз всегда свежий, хрустящий, не битый, не поджаренный, - продолжает фермер.

Андрей не скрывает: конечно же, ему бы хотелось зарабатывать больше. То есть чтобы покупатель ценил максимально чистые овощи и фрукты.

Тыквы - одна к одной!Фото: Сергей ГАПОН

- Я умею вырастить это все без химии, без гербицидов. Этот арбуз кроме двух подкормок ничего не знал, а подкормка - неотъемлемая часть при выращивании любой культуры. Для этого используются биопрепараты. Это не то же самое, как если обработать чем-то термоядерным, которое накапливается в продукте, - рассуждает фермер. - Мои дети это едят, я ем свои овощи так же, как мои покупатели - зачем отнимать здоровье? На мне очень большая ответственность.

Кабачки в овощехранилище не задерживаются - отправляются в гипермаркеты.Фото: Сергей ГАПОН

Кроме поля, где растут овощи и арбузы, в хозяйстве есть теплицы для рассады, свое хранилище. Все выглядит как небольшой, но успешный овощной комбинат. Андрей Кравчук настроен оптимистично и верит, что на земле можно зарабатывать. Хотя и отдает себе отчет в том, что земледелие - рискованное предприятие.

Свежие перцы - пожалуйста!Фото: Сергей ГАПОН

- В фермерском деле нет никакой стабильности. Я всем говорю: скачки, покер - это все ерунда! Займитесь фермерством, и вы получите такой адреналин, что мало не покажется. Денег надо закапывать очень много. Я сравниваю фермеров с Буратино: мы закапываем монетки в землю, в надежде, что вырастет денежный куст. Например, прошлый год был провальным - выбило градом весь сад. Что ж, стали, посмотрели. Засуха - поливаешь, затопило - ждешь, пока вода уйдет, и думаешь, как спасать урожай после болезней. Здесь нет выходных, праздников - все круглосуточно, на Пасху, на Рождество, целый год. Дома у меня семья, жена и двое детей, но земля - моя любовница! - подмигивает фермер.