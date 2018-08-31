Александр Лукашенко - чиновникам: «Пьяница - это не руководитель»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-08-31T16:18:50+03:00

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В Министерстве финансов новый руководитель - на ступень выше по карьерной лестнице поднялся первый замминистра Максим Ермолович.

- Для себя я сделал вывод: коль человек хороший финансист, опытный работник, знающий иностранные языки, разговаривающий в мире на одном и том же языке с финансистами, я решил посмотреть, пропадет или нет. Не пропал. Пришло время - решаем вопрос о назначении, - отметил президент рабочие качества Максима Ермоловича. - Денег сейчас море и в Европе, и в Америке. Вы знаете, с каких рынков высвобождаются деньги. Надо просто шевелиться вместе с банкирами.

Максиму Ермоловичу 41 год, он родился в Лепеле, окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси. Сначала работал налоговым инспектором в Минске, три года занимал разные должности в Министерстве по налогам и сборам. В возрасте 25 лет перешел работать в Минфин, занимал должности от консультанта управления до первого замминистра финансов.

Напомним, с ноября 2014 года Минфином руководил Владимир Амарин. О нем президент высказался хорошо.

- Мы виноваты сами, что, не разобравшись, бросили его (Амарина. - Ред.) в это пекло, учитывая его отдельные черты характера. Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста.

Новую должность получил Виктор Каранкевич - он стал министром энергетики. Чиновнику 42 года, до этого он был первым замом.

- Что касается министра энергетики (Владимира Потупчика сняли с должности 2 мая. - Ред.). Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр? - задался вопросом президент.

Президент обратил внимание, что Виктор Каранкевич хорошо знает энергетическую отрасль.

- Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять - это коллегиальный орган. Это президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами, - отметил Александр Лукашенко.

Председателем «Белнефтехима» назначен 42-летний Андрей Рыбаков. Последний год он работал заместителем руководителя концерна.

- Возможно, вам придется сформировать еще одного «монстра» в Беларуси как единый энергетический центр: это и электричество, это и нефть, это и природный газ и прочее. Поэтому нацеливайтесь. Но на этом этапе я решил не торопиться: не горит, - сказал Александр Лукашенко.

Так же президент рассказал о…

…ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

«Не успел вернуться, мне уже говорят, что в Орше холдинги будут организовывать, еще что-то. В общем, «ежа с жабой» хотят объединить. Не надо упражняться в этих холдингах, ничего там не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение». «Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ, а давайте посмотрим, сколько там локализации в Беларуси, каков там удельный вес… Ладно металл - всегда будем покупать. А все остальное?»

…ПЬЯНСТВЕ

«Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание». «Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично». «Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают».

«И я это говорю не столько даже для вас, а для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля. Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят. А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за президента - будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться».

«Вы должны знать, что мы на виду у людей. Они нам не простят, если мы оступимся даже по мелочам. Я не хотел об этом раньше говорить, потому что мне неудобно. Я не умею об этом говорить, потому что я человек практически непьющий».

…ОТСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКАХ

«Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что вот Владимир Ильич Семашко (бывший вице-премьер. - Ред.) старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках. Ни он, ни Матюшевский (бывший первый заместитель премьер-министра. - Ред.), никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства».

«Это касается всех. И Вовка (бывший министр промышленности. - Ред.). Он же был хорошим руководителем предприятия. Но где-то он не сработал. Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, «хомут» на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат. Советую вам таким образом подходить к вашим подчиненным».

По материалам belta.by