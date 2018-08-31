2018-08-31T16:14:45+03:00
Экономика

Белорусы задолжали банкам рекордные 10,37 млрд. рублей

Но эксперты считают, что пока нет повода волноваться, несмотря на огромную сумму
Ольга ЕРОХИНА
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Большое количество кредитов - это не страшно. Главное - вовремя их отдавать.Большое количество кредитов - это не страшно. Главное - вовремя их отдавать.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На 1 августа задолженность физических лиц перед банками составила 10 373,4 млн. рублей, это исторический максимум. По данным Нацбанка, только за июль мы взяли 210,9 млн. рублей кредитами, в которые, напомним, входят и рассрочки.

Большая часть кредитов приходится на недвижимость - 6639,7 млн. рублей, что логично, ведь и суммы там больше. Долги по потребительским кредитам на 1 августа составили 3733,7 млн. рублей.

Для сравнения: год назад белорусы были должны банковскому сектору 7866,5 млн. рублей, то есть сумма выросла на 32%. Задолженность по потребительским кредитам увеличилась за год на 65%, по кредитам на недвижимость - на 19%.

Международные финансовые организации давно предлагают снизить темпы роста кредитования. Нацбанк это поддерживает, и 1 мая в стране поменяли правила выдачи кредитов. Теперь банк должен уточнять, сколько вы уже платите по долгам, чтобы в месяц выплаты не превысили 40% от дохода. Теоретически это должно было снизить рост кредитования населения. Однако задолженности перед банками растут! Насколько это опасно? И почему изменение правил не повлияло на ситуацию?

- Вряд ли майские меры были направлены на ограничения кредитования. Даже 40% от зарплаты - это серьезная кредитная нагрузка. Не думаю, что белорусы так серьезно кредитовались, что отдавали по займам всю зарплату. Тем более уровень проблемной задолженности (это долги, которые совсем или почти не отдают. - Авт.) у физлиц мизерный. Значит, население ответственно подходит к вопросам кредитования, - объяснила «КП» Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). - По поводу роста кредитов есть два момента. С одной стороны, в этом году в Беларуси хорошо растет экономика. И этот бум на потребительском рынке - один из факторов, который двигает экономику вверх. Благодаря кредитам люди могут больше покупать, а производители - больше производить. С другой стороны, часто кредиты идут на покупку иностранного товара, что может вызвать рост импорта, дисбаланс на валютном рынке. И это фактор инфляционного давления, ведь чем выше спрос на товары и услуги, тем больше на них могут повышать цены. Но на практике у нас пока все хорошо с инфляцией. Регулятор следит за ситуацией и при необходимости может принять меры, у него достаточно рычагов, от косвенного влияния на процентные ставки до административных ограничений. Поэтому пока я не вижу проблемы в росте потребительского кредитования.

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