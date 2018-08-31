2018-08-31T16:34:09+03:00
Общество

Как семья из Минска собирала в школу тройняшек: «Тетради купили оптом, а одежду - во время отпуска за границей»

В семье педагогов Алексея и Екатерины Василевских сразу три школьницы одинакового возраста - тройняшки Татьяна, Елена и Анна - отправились в этом году в 4-й класс [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Собирать тройняшек в 4-й класс оказалось легче, чем в первый! Фото: из архива семьи.Собирать тройняшек в 4-й класс оказалось легче, чем в первый! Фото: из архива семьи.
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Перед родителями стояла непростая задача: нужно было учесть вкусы всех девочек и закупить три комплекта канцтоваров.

- Канцтовары мы стараемся покупать заранее - в июне. В этом году на книжной выставке я случайно увидела тетради дешевле, чем в магазинах. Мы покупаем не тоненькие, а с плотной обложкой - нам в школе такие разрешают. Я посчитала, сколько нам нужно тетрадок: минимум 48 штук на год на всех, а так, чтобы с запасом, то около 80. Выгоднее купить оптом, в данном случае так и было, - рассказывает «Комсомолке» мама тройняшек Екатерина Василевская.

Минчанка признается: сложнее всего было собрать девочек в первый класс. Теперь легче. По мере необходимости докупается только мелочевка. Например, обложки для дневника, простые карандаши. Остальное остается с прошлого года. На радость родителям, девочки бережно относятся к своим вещам.

Тройняшки-первоклашки! Фото: из архива семьи.

Тройняшки-первоклашки! Фото: из архива семьи.

- Ручки у девочек одни и те же с первого класса, мы меняем только стержни. Когда они шли в школу, Дед Мороз им подарил хорошие ручки. За три года из шести ручек потеряна была одна! - даже мама удивляется такой аккуратности дочерей. - Рюкзаки остались с прошлого года, а пеналы девочки попросили новые, немножко поменьше. Я не нашла подходящих, пойдем покупать вместе.

За покупки к школе в семье в основном отвечает мама. Девочки доверяют ее выбору, но у каждой свои запросы. Родители стараются учитывать пожелания сестер и с уважением относятся к их вкусам. Пусть это сложнее, чем купить три одинаковых комплекта одежды, зато в семье мир и согласие.

- Одежду купили во время отпуска за границей, так дешевле. У нас у каждой своя одежда - так получилось, что они все немножко отличаются по комплекции. Очень редко, но бывает, что у них одинаковые вещи, но разных размеров. Особенно это касается верхней одежды. Если я вижу, что вещи достойные, по хорошей цене и девочек устраивают, тогда покупаем одинаковые. Обувь могут друг за другом доносить, но школьная форма у всех разная. У каждой свой вкус, и я стараюсь его учитывать. И в итоге получается так: у нас либо три одинаковые вещи, либо все разные, - делится Екатерина Василевская.

Сестрам нравится одеваться по-разному, и родители стараются учитывать пожелания девочек. Фото: из архива семьи.

Сестрам нравится одеваться по-разному, и родители стараются учитывать пожелания девочек. Фото: из архива семьи.

- В вашей семье 1 сентября - праздник?

- В каком-то смысле да, все же папа и мама тоже причастны, мы педагоги. Детей поздравляем, желаем хорошего учебного года. И по возможности организовываем семейный ужин. И конец четверти мы отмечаем: говорим, что девочки умницы, хорошо потрудились. А вот подарки не делаем, потому что учеба - это для себя, для своего будущего.

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